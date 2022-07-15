快訊

曹蘭K歌完接噩耗幫2親人收屍 談「人生最大痛點」淚崩

南投4死槍擊犯喊「為復仇殺人」 高大成：應馬上死刑

父親黃輝鍠逝世今低調完成後事 黃偉哲：希望是你的驕傲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲南燒烤檔主被指神似張國榮 網友共鳴：世世皆輪迴

香港01／ 孫聖然
雲南西雙版納一名宵夜攤檔檔主，被網友發現與張國榮神似。（影片截圖）
雲南西雙版納一名宵夜攤檔檔主，被網友發現與張國榮神似。（影片截圖）

普通素人若擁有一張「明星臉」，往往會吸引更多人的目光，甚至人生路線亦會因此而改寫。近日，雲南西雙版納一名宵夜攤檔檔主，被發現側臉與張國榮極為相似，隨後在網絡引起大片共鳴，有網友更直言「為什麼可以這麼像」。

周三（13日），一名女子在西雙版納夜市吃宵夜時發現，正在燒烤的宵夜攤檔檔主側臉與張國榮神似，於是便用鏡頭記錄下畫面上傳至抖音，隨即引起大批網友蜂擁評論，有評論更指這是張國榮「轉世」。截止目前，相關影片已獲得逾15萬次點讚。

網友怎麼看：

「側臉好像，阿飛正傳」。

「逆光下的眼睫毛非常像了」。

「『哥哥』今年19歲了吧」。

「世世皆輪迴」。

「張國榮雲南分榮」。

「別打擾他，這一世他或許只想平凡」。

「應該他自己也知道像吧，所以髮型都有一定程度模仿」。

「沒發現耳朵也很像嗎」。

「他上輩子應該想好了來世只想做個努力賺錢的平凡之人吧」。

因影片中只有檔主的側臉，有不少網友還要求分享其正面的角度，上述女子分享過後，有網友還指「也有點像年輕時的任達華和郭晉安」。

值得注意的是，因近年來大陸娛樂圈藝人屢有負面新聞爆出，部分偶像更被批評缺乏專業能力。而張國榮雖已去世13年，但仍被不少大陸粉絲惦記，認為他演戲、唱歌「樣樣都好」，現時演藝界雖有不少後起之秀，卻沒有一個能真正及得上。

有網友表示，西雙版納攤檔檔主與張國榮在《阿飛正傳》中的造型相似。圖為《阿飛正傳》劇照。(網上圖片)
有網友表示，西雙版納攤檔檔主與張國榮在《阿飛正傳》中的造型相似。圖為《阿飛正傳》劇照。(網上圖片)

延伸閱讀：

《梅艷芳》劉俊謙正片中不似張國榮 大陸觀眾質疑預告用AI換臉

大陸藝人跨年節目唱張國榮《我》 填詞人字幕一欄林夕變「佚名」

文章授權轉載自《香港01》

張國榮

相關新聞

雲南燒烤檔主被指神似張國榮 網友共鳴：世世皆輪迴

普通素人若擁有一張「明星臉」，往往會吸引更多人的目光，甚至人生路線亦會因此而改寫。近日，雲南西雙版納一名宵夜攤檔檔主，被發現側臉與張國榮極為相似，隨後在網絡引起大片共鳴，有網友更直言「為什麼可以這麼像」。

四川尿毒症女為愛悔婚 成功換腎後 「想慢慢忘了他」

四川通江一名女孩劉艷2020年患上尿毒症，為了不耽誤男友，她「為愛悔婚」，主動取消婚禮，並從打工地江蘇回到通江縣城邊工作...

四川小村驚見大黑熊 當地人訝異：歷史上從沒聽過有熊

四川樂至縣方廣村日前捕獲一隻重200多斤的黑熊，引起熱議，因為林業部門表示該地區生態環境並不適合黑熊生存，歷史上也沒有黑...

為了吃零食！女兒抖出爸爸和阿姨親熱 「出軌照」讓媽愣了

近日，網路上瘋傳一段「女孩說爸爸和阿姨親熱」的影片，內容一對母女正在閒聊，不料女兒卻無意間透露爸爸的「秘密」...

賓士男與騎士擦撞狂罵十次「你就是窮」 網怒：有錢了不起？

江蘇揚州寶應縣近日發生了一起交通事故，一輛賓士車在途經斑馬線時，與一輛電動車發生刮擦，賓士車主態度囂張，直接下車指著騎士...

被騙15億…陸銀行行長幫愛女走後門 上當26次

中國山東一名李姓銀行行長，為了走後門讓女兒上好大學，先後26次上當受騙，自己違法詐貸人民幣3.5億元（約5205萬美元）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。