為了吃零食！女兒抖出爸爸和阿姨親熱 「出軌照」讓媽愣了

近日，網路上瘋傳一段「女孩說爸爸和阿姨親熱」的影片，內容一對母女正在閒聊，不料女兒卻無意間透露爸爸的「秘密」，甚至煞有其事地說「爸爸摸過一個阿姨的肚子」，且有照片為證，讓媽媽瞬間慌了，趕緊追問女兒，結果得知真相後令她哭笑不得。

根據陸媒「萬象新聞」報導，該名母親與女兒聊到一半時，女兒突然爆料爸爸疑似與其他女性有親密接觸，讓她很是錯愕，且孩子當時非常認真地說，爸爸有用手觸摸其他阿姨的肚子。聽到這媽媽只好強忍心中怒火，開始循循善誘讓女兒抖出實情。

在零食的誘惑下，女兒選擇出賣爸爸，並從爸爸的手機裡翻出一張照片，指著畫面說「就是這個壞女人」。沒想到，媽媽看了後不僅沒生氣還笑了出來，原來女兒看到的其實是她懷孕時的照片，她便向女兒解釋，「這張照片是你那時候很小的時候，我還沒把你生出來的時候的樣子」。

文章一出，網友們紛紛留言「媽媽走過最長的路，竟然是女兒的套路」、「女兒證據確鑿，好在媽媽看到照片了，要不然爸爸這下跳進黃河都洗不清了」、「騙到好吃的啦！是媽媽草率了」。