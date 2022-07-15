快訊

影／釀南投4死槍手藏台中「養生會館」 優勢警力布陣攻堅中

外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為了吃零食！女兒抖出爸爸和阿姨親熱 「出軌照」讓媽愣了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一對母女正在閒聊，不料女兒卻無意間透露爸爸的「秘密」。示意圖/ingimage
大陸一對母女正在閒聊，不料女兒卻無意間透露爸爸的「秘密」。示意圖/ingimage

近日，網路上瘋傳一段「女孩說爸爸和阿姨親熱」的影片，內容一對母女正在閒聊，不料女兒卻無意間透露爸爸的「秘密」，甚至煞有其事地說「爸爸摸過一個阿姨的肚子」，且有照片為證，讓媽媽瞬間慌了，趕緊追問女兒，結果得知真相後令她哭笑不得。

根據陸媒「萬象新聞」報導，該名母親與女兒聊到一半時，女兒突然爆料爸爸疑似與其他女性有親密接觸，讓她很是錯愕，且孩子當時非常認真地說，爸爸有用手觸摸其他阿姨的肚子。聽到這媽媽只好強忍心中怒火，開始循循善誘讓女兒抖出實情。

在零食的誘惑下，女兒選擇出賣爸爸，並從爸爸的手機裡翻出一張照片，指著畫面說「就是這個壞女人」。沒想到，媽媽看了後不僅沒生氣還笑了出來，原來女兒看到的其實是她懷孕時的照片，她便向女兒解釋，「這張照片是你那時候很小的時候，我還沒把你生出來的時候的樣子」。

文章一出，網友們紛紛留言「媽媽走過最長的路，竟然是女兒的套路」、「女兒證據確鑿，好在媽媽看到照片了，要不然爸爸這下跳進黃河都洗不清了」、「騙到好吃的啦！是媽媽草率了」。

延伸閱讀

俗擱大碗！墾丁400元生魚片驚人份量曝光 眾人跪求地址

太尷尬！她曝爸媽「吃到飽」餐廳偷打包 釣出過來人懺悔

正妹搶拍超級月亮超興奮！下秒凸槌4連拍 網笑翻：根本藝術照

高雄超低胸辣妹擺攤賣壽司 網友暴動：連吃一個月啦

相關新聞

為了吃零食！女兒抖出爸爸和阿姨親熱 「出軌照」讓媽愣了

近日，網路上瘋傳一段「女孩說爸爸和阿姨親熱」的影片，內容一對母女正在閒聊，不料女兒卻無意間透露爸爸的「秘密」...

賓士男與騎士擦撞狂罵十次「你就是窮」 網怒：有錢了不起？

江蘇揚州寶應縣近日發生了一起交通事故，一輛賓士車在途經斑馬線時，與一輛電動車發生刮擦，賓士車主態度囂張，直接下車指著騎士...

被騙15億…陸銀行行長幫愛女走後門 上當26次

中國山東一名李姓銀行行長，為了走後門讓女兒上好大學，先後26次上當受騙，自己違法詐貸人民幣3.5億元（約5205萬美元）...

熱死了！騎士車禍斷6肋骨 寧可忍痛走到樹蔭下躺地

浙江金華一名騎士，10日騎車與人發生對撞，不過他卻起身強忍著痛，走到路旁樹蔭下才躺下，事後檢查出6根肋骨斷裂，代表寧忍受...

鄭州醜男扮富二代 劈腿19女生6孩 「1舉動」露餡被捕

中國河南一宗匪夷所思的詐騙案近日引起熱論，一名身材肥胖的男子，靠改裝的豪車和仿冒的手錶、名牌包冒充富二代，短短兩年騙了1...

老字號名牌「張小泉」菜刀拍蒜斷裂 客服神回覆：不能拍蒜

有百年老字號的刀剪店「張小泉」被顧客陳訴，拍蒜時刀面竟然斷了。張小泉客服人員的答覆更是顛覆眾人認知，客服稱「菜刀不能拍蒜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。