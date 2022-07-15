聽新聞
test
0:00 / 0:00
為了吃零食！女兒抖出爸爸和阿姨親熱 「出軌照」讓媽愣了
近日，網路上瘋傳一段「女孩說爸爸和阿姨親熱」的影片，內容一對母女正在閒聊，不料女兒卻無意間透露爸爸的「秘密」，甚至煞有其事地說「爸爸摸過一個阿姨的肚子」，且有照片為證，讓媽媽瞬間慌了，趕緊追問女兒，結果得知真相後令她哭笑不得。
根據陸媒「萬象新聞」報導，該名母親與女兒聊到一半時，女兒突然爆料爸爸疑似與其他女性有親密接觸，讓她很是錯愕，且孩子當時非常認真地說，爸爸有用手觸摸其他阿姨的肚子。聽到這媽媽只好強忍心中怒火，開始循循善誘讓女兒抖出實情。
在零食的誘惑下，女兒選擇出賣爸爸，並從爸爸的手機裡翻出一張照片，指著畫面說「就是這個壞女人」。沒想到，媽媽看了後不僅沒生氣還笑了出來，原來女兒看到的其實是她懷孕時的照片，她便向女兒解釋，「這張照片是你那時候很小的時候，我還沒把你生出來的時候的樣子」。
文章一出，網友們紛紛留言「媽媽走過最長的路，竟然是女兒的套路」、「女兒證據確鑿，好在媽媽看到照片了，要不然爸爸這下跳進黃河都洗不清了」、「騙到好吃的啦！是媽媽草率了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言