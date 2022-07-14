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大便越沖越多？人妻如廁馬桶竄出「1米巨蛇」張嘴吐舌　

香港01／ 撰文/姜庚宇
陸女士家中馬桶鑽出蛇。圖/荔枝新聞
陸女士家中馬桶鑽出蛇。圖/荔枝新聞

7月10日，江蘇泰州興化市居民陸女士家的馬桶竟然鑽出一條蛇。

據江蘇當地傳媒報導，陸女士事發當日正準備如廁，當她打開馬桶蓋時，無意間瞥見水裡有東西，當時她誤以為是家人上廁所忘記沖馬桶，下意識按了沖水按鈕。但水並沒能把那東西沖走，反而冒出更多。她仔細一看，竟然是一條正吐著舌頭的蛇！

陸女士一瞬間驚叫出聲，趕緊跑出廁所，叫來丈夫，兩人再次回到洗手間時，蛇已經完全鑽出下水道，盤臥在馬桶內。她趕緊打電話請消防協助。消防接警後到場使用捕蛇裝置，夾住蛇身，將其拽出馬桶，然後將其裝進麻袋後帶至野外放生。

「這是一條無毒菜花蛇。」消防人員表示，這條蛇足有1米多長、兩指粗，該住戶是一層平房，蛇應是順着下水道鑽進馬桶。

相關影片在網上發布後，不少網友表示這種情形太恐怖。有網友認為，馬桶是居民日常使用的工具，且如廁時存在視角盲區，如果突然鑽出蛇確實危險。還有人說，之前在腦海設想過蛇從馬桶鑽出的情形，沒想到竟真有其事。

隨着夏季氣溫升高，蛇類活動逐漸頻繁，蛇患逐漸增多，居民家中應該如何防範？上述消防工作人員稱，老鼠和蟑螂是蛇的捕食對象，因此家中要保持清潔，避免滋生蟑螂和老鼠，另外家中如果出現老鼠造成的破洞，要及早修復，同時家中可以在一些陰涼死角處灑一些樟腦丸和硫磺粉，有助於驅趕蟑螂和蛇。

消防人員介紹，萬一在家碰到蛇，不必驚慌，如果牠沒有動，應立即聯繫消防，等候救援人員處理，切不可打牠，以防蛇受驚後攻擊人或逃竄。蛇類最怕具有刺激味道的物質，市民如發現有蛇出沒，可用酒精、濃煙、雄黃、硫磺等驅趕。如不慎被蛇咬傷，要馬上沖洗傷口，邊沖洗邊把傷口處的血擠出，然後在傷口上方近心臟位置用繫帶紮住，迅速送醫院注射抗蛇毒血清，途中千萬不要奔跑。

（聲明：本文醫療資訊僅供參考，無法取代醫生意見）

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文章授權轉載自《香港01》

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