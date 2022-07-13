重慶博物館被高溫烤化 屋頂瓦片大面積剝落

大陸多地連日來遭遇酷熱天氣，截至周二（12日）下午四時，全國已有81個高溫紅色預警生效中。重慶一間博物館亦因受到高溫影響，出現屋頂瓦片脫落的危險情況。

周一（11日），有遊客在重慶故宮文物南遷紀念館參觀時發現，屋頂的瀝青（即柏油）疑因受連續的高溫天氣「烘烤」而融化，瓦頂亦整片剝落。

當日下午5時許，博物館方面發布臨時閉館通知，指重慶故宮文物南遷紀念館1號館風貌建築，受到連日高溫的影響出現一定程度的損壞。館方已即時組織巡查修復，並將在修復完成後恢復開放。

據了解，重慶市氣象部門當日下午將「高溫中暑四級預警」升級為「高溫中暑三級預警」，並預計12日至16日，重慶市將維持晴熱的高溫天氣。

話題「重慶博物館被熱化了」亦登上微博熱搜，不少網民評論指：「體感溫度47」、「要不把瀝青換成某冰糕？（暗指近來出事的鍾薛高）」、「今天穿了氣墊鞋回公司，中午不敢穿著上街吃飯，怕氣墊熱炸了」。

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文章授權轉載自《香港01》