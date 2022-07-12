醜男扮富二代「劈腿19女」生6孩 奇葩行徑一舉動露餡

詐騙都可以這麼理直氣壯？大陸河南一宗匪夷所思的詐騙案近日引起熱論，一名身材肥胖的醜男，靠改裝而成的豪華房車、高仿名牌手袋及手錶等偽裝成富二代，竟同時引來19名年輕女子「上鈎」，更在短短2年讓多名女子為他誕下共6個孩子，並騙取了數百萬人民幣。男子終因突然失蹤引起懷疑，後來更被揭發詐騙遭警方拘捕，惟他毫無悔意，否認自己欺騙感情，更否認自己是騙子。

綜合大陸媒體報導，事源2017年6月，河南女子王薇薇（化名）透過交友軟體，認識1名叫柳勇（化名）的男子，柳勇自稱是鄭州大學研究生，畢業後在家族公司幫手做外貿生意，同時在外投資創辦多家超市、律師事務所和美容院。

兩人聊天後，王薇薇認為柳勇相當貼心，對她呵護備至，「聊天、見面都還挺正常的，他就胖胖的，看着很憨厚。雖然醜點吧，但覺得可能會靠譜」。她又形容柳勇「有學歷、有能力、有一定經濟基礎，又對自己溫柔體貼、關懷入微，可以說除去相貌外，堪稱一個完美好男人」。於是王薇薇答應了柳勇追求，交往1年半後誕下小孩。

詎料生孩子後，柳勇失去聯絡，「電話拉黑，短信不回，跟人間蒸發了一樣」，王薇薇起初以為柳勇只是騙色，「說不定柳勇早就結婚有了家庭，一直以來都是在欺騙自己感情，如今孩子出生，他不想負責任才失蹤」， 惟當她發現自己的2輛房車都不翼而飛，才得悉柳勇其實是騙財騙色的詐騙犯。

王薇薇之後回憶起，兩人交往期間柳勇多次以公司周轉不靈，美容院、別墅要裝修等藉口向她借錢，由於初頭有借有還，故不虞有詐，後來柳勇借款金額愈來愈多，還錢頻率卻愈來愈低，如今想起才發現疑是為「失蹤」鋪路。

不過，王薇薇並非唯一一個受害者，警方陸續接獲多名單身女性報案，聲稱被人以談戀愛、結婚為由詐騙，追查下發現竟都是受柳勇欺騙。據警方統計，從2017年1月到2019年3月短短2年裏，柳勇欺騙了至少19名女性，當中6人更與他誕下孩子。

最終柳勇於2019年3月22日被逮捕歸案，不過原名姓譚的柳勇，否認自己「一腳踏多船」欺騙感情，又否認自己騙錢，反稱「錢是準備還的，只不過要花多少年就說不準了」。

據報導，柳勇2017年初失業後，生活窘困，於是開始冒充富二代詐騙，除了改裝豪華房車，全身上下從衣服到手袋都是高仿的假冒名牌，形容假的用着「挺好的」。

事件近日再被台灣媒體報導並引起熱論，不少網民表示「這已經是時間魔術師了吧」、「真正的時間管理大師」、「這類男生可能數學很好，時間管理大師」、「他一定每天都很忙」、「誇張」、「被他騙的我也是服了耶」。也有網民認為「最可憐的是這6孩吧，無端被捲入這場災難」、「心術不正」、「重點是富二代呀，沒有這個頭銜誰理他呀」。

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文章授權轉載自《香港01》