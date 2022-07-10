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好幸運！深圳男沒帶傘進去避雨 順手買彩票結果中500萬人民幣
廣東有俗語「水為財」，來自深圳的一名余姓男子便深有體會，事緣他日前遇大雨沒帶傘，遂到一間去體彩店避雨，並順手買彩票，結果中了500萬元人民幣的大禮。
事發於上周五（1日）下午，當時沒帶傘就外出辦事的余男遇上大雨，剛好路邊有家體彩店，他便進去躲雨。本以為是「黑仔」（形容一個人運氣不佳、倒霉）的一日，誰知這將帶來一份厚禮。本是體彩大樂透忠實粉絲的他，買完大樂透就順便機選了5注7星彩，但他其實並沒有在意這張隨手買的彩票。
翌日晚飯過後，他查了大樂透的開獎結果，未中，隨後又打開7星彩的開獎公告，結果對照下來竟全部都中，獲得500萬元人民幣，令他當堂驚訝得瞠目結舌。
面對這筆突如其來的橫財，余男表示他打算用來改善住房環境，加上孩子打算繼續深造，有了獎金支持就暫時不用著急找工作，可以安心學習。
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文章授權轉載自《香港01》
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