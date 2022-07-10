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175cm美女僅重46kg 她曝太瘦煩惱：咳斷肋骨、平板身材

香港01／ 撰文／謝茜嘉
湖南1名美女身高175厘米卻僅重46公斤，她近日於網上分享太瘦的煩惱，指出曾因咳嗽咳斷了一根肋骨而被要求增重。 照片／「星視頻」微博影片截圖
湖南1名美女身高175厘米卻僅重46公斤，她近日於網上分享太瘦的煩惱，指出曾因咳嗽咳斷了一根肋骨而被要求增重。 照片／「星視頻」微博影片截圖

社會常追求瘦就是美，但過瘦其實也有煩惱！湖南1名樣貌娟好的女子，身高達175厘米（公分）卻僅重46公斤，她近日於網上分享太瘦的煩惱，指出曾因咳嗽咳斷了一根肋骨而被要求增重，還自嘲身材像一塊平的磚頭，日常生活亦有很多不便，如「買不到褲子的腰」、「遛狗的時候像狗遛我」，吃不胖的她崩潰呼籲網民「一人分我幾斤肉吧」。

據《星視頻》報道，該名女生因太瘦，身材也變得「平平無奇」，需靠穿搭補救，讓自己變得前凸後翹，她還說每次外出都不時聽到別人說1萬次太瘦，嘆道「唉，我是真的不理解為什麼大家都要追求這種沒有靈魂的腿」。她分享多個太瘦的煩惱，例如腰太幼難買到合身的褲、坐久了會因屁股沒肉而覺得痛、遛48公斤的大狗時像狗遛她、無論夏天還是冬天都特別怕冷、每次和閨密拍照開瘦面功能她的樣子就變得像個外來入侵物種、每次別人約她去運動都怕燃燒脂肪而拒絕。

高瘦美女說，雖然太瘦有很多麻煩，但也因此感受到世界的溫暖，例如別人會幫她拿重物、免費獲得別人穿不下的衣服、吃飯時被食堂阿姨強行免費加食物、常被陌生阿姨關心提醒要吃多點飯。

她指出，自己也不想太瘦的，她曾瘋狂吃東西1周，包括漢堡包、炸物等易肥食物，然後信心滿滿地磅重，結果卻只增重了0.3公斤，慨嘆「唉，算了，要不你們艾特（字符@的音譯）幾個姐妹一人分我幾斤肉吧」。

不少網民留言表示十分羨慕她吃不胖的體質，還說要分些脂肪給她，「姐妹我送你30斤肉肉，快拿走」、「能開通個捐肉的渠道嗎？我這有富餘的肉」，也有人說「是不是消化吸收功能不好」、「長不胖也是身體不好的一種表現」、「作為一個瘦子，表示真的非常非常想胖點，身材沒胸沒屁股也常被人嘲笑」。有人建議各種方法長胖，「每天一杯奶茶、一瓶可樂我就不信不胖了」、「我以前也認為我不會胖，自從談了戀愛，體重都過百了」、「送肉給你不切實際，還是生個孩子，一個不行就兩個，絕對讓你不瘦」。

對於有網民質疑該名女生是拍片炫耀自己瘦削的身材，有網民替她反擊道「有些人就是身體不好吃不胖啊，這已經不是為了追求瘦了，而是身體問題沒辦法胖起來，確實沒辦法啊，不至於故意炫耀、自豪感之類的吧，咳嗽都能斷肋骨這福氣送給你要不要啊？」、「我也是176厘米、105斤很瘦，是真的煩惱，看到評論區病態的炫耀真的覺得這種評論充滿惡意，誰不想健健康康的呢？」。

湖南1名美女身高175厘米卻僅重46公斤，她近日於網上分享太瘦的煩惱，指出曾因咳嗽咳斷了一根肋骨而被要求增重。 照片／「星視頻」微博影片截圖
湖南1名美女身高175厘米卻僅重46公斤，她近日於網上分享太瘦的煩惱，指出曾因咳嗽咳斷了一根肋骨而被要求增重。 照片／「星視頻」微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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