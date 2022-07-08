帥氣弟代智障哥相親 新娘見真身嚇哭悔婚 結局超狂

相親「頂包」這種八點檔劇集的狗血劇情，在現實中真的有發生？大陸江西有帥氣弟弟為了讓智障的哥哥能成功結婚，竟然代替哥哥與美貌女子相親，甚至到女方家提親，讓女方誤以為結婚對象就是他。結果到婚禮當天，新娘才發現未來丈夫竟是智障男，當場嚇哭悔婚，男女雙方更當場大吵起來。

本來男方同意讓新娘悔婚，但由於新娘拒絕退還80萬人民幣（約355萬新台幣）禮金，令雙方僵持不下，一直在門外大吵大鬧。影片於網路瘋傳，不少網友批評男方做法如同詐騙，但亦有網友質疑事件真偽，認為劇情太「狗血」，難以令人相信是真實事件。

患智障的哥哥才是真正的新郎。（影片截圖）

據內地媒體報道，江西上饒1名男子為了讓患智障的哥哥成親，竟然代哥哥與女子相親及提親，由於男子家境不俗，而且聰明帥氣，女子不知眼前人是代打，一眼就看上了這位高富帥，答應下嫁，同時收下80萬人民幣（約94萬港幣）禮金。

不過紙包不住火，結婚當天新娘一見到原來自己要嫁的竟是哥哥，終於發現自己被騙，當場嚇哭要悔婚，指摘男方一家人全是騙子，「想騙自己嫁給一個傻子」。惟新郎母親反駁，她讓弟弟提親，從沒說過是弟弟要結婚，反推說是女方家人沒有聽清楚，「現在又想悔婚，分明是蠻不講理」。

幸好新娘與新郎還未正式登記，的確有權可以選擇悔婚，惟新娘想離開時，被新郎母親攔住並再次對峙。原來男方雖然同意悔婚，但要求新娘必須退還80萬人民幣（約355萬新台幣）禮金，新娘家則拒絕退還禮金，認為自己是被騙的一方，「彩禮就當精神損失了，一分不退」。

相關片段於微博瘋傳，不少網友批評男方的做法，「憑什麼要退（禮金），這是騙婚，沒向他要精神損失費就不錯了」、「騙婚，賠償精神損失費」、「報警吧」。

也有網友認為事件劇情太「狗血」，質疑只是「擺拍」的騙流量手段，「相完親不用談戀愛的嗎」、「好好看房間的布置和新娘妝造就能知道是假的，結婚不會那麼敷衍」。也有網友分享自己同事故事指出，「生活中也有這些離譜的事，不一定就是擺拍，同事是過年相親遇到了類似的情況」。

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文章授權轉載自《香港01》