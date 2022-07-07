上班族求救「F鍵失靈了」竟上熱搜 陸網看2遍才懂：被自已蠢哭

近日大陸微博有一個熱搜引發關注，一名上班族向公司工程師求救，「大哥，我的鍵盤D和G中間那個鍵失靈了」，意外獲得大批網友關切，許多人一看鍵盤超疑惑，問該名上班族為何不直接說「F鍵」，隨即被人點破盲點，才驚覺自己邏輯撞牆。

微博熱搜榜近期有一件引發討論，一名上班族發現自己鍵盤的「F鍵」怎麼按都無法在電腦顯示，因此急著向工程師求救，「大哥，我的鍵盤D和G中間那個鍵失靈了」。

上班族求救工程師「鍵盤D和G中間那個鍵失靈了」，結果遭到工程師冷回。圖翻攝自微博

但工程師認為上班族「說話彎彎繞繞」很不直接，並反問對方「為何不說F鍵」，沒想到有同事跳出來解釋，因為該名上班族就是「F鍵失靈了」，才打不出F啊！

貼文一出隨即引發討論，甚至還飆上微博熱搜榜，網友紛紛表示，「抱歉被自己蠢哭了」、「我現在才get到笑點」、「笑死，我想到半天才反應過來」、「F鍵：要是我能用，我也不至於那麼麻煩」。