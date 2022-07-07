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婚宴用學歷排座位被批歧視 賓客護航「學霸新娘」

香港01／ 撰文：安祖娜
學霸新娘早前擺酒，選擇將賓客以學歷劃分座位，相關做法引來網民熱議，有人批評新娘學歷歧視，但新娘的友人隨即代為反駁，指她採取這安排其實有貼心原因。（微博圖片）
學霸新娘早前擺酒，選擇將賓客以學歷劃分座位，相關做法引來網民熱議，有人批評新娘學歷歧視，但新娘的友人隨即代為反駁，指她採取這安排其實有貼心原因。（微博圖片）

舉辦婚宴絕非易事，除了要準備各樣儀式及物資，邀請及安排嘉賓座位也是不少新人的難題。大陸1名學霸新娘早前置辦婚宴，選擇將賓客以學歷劃分座位，安排博士、碩士、大學及中學的同學各自坐在一桌。相關做法引來網民熱議，有人批評新娘學歷歧視，但新娘的友人隨即代為反駁，指她採取這安排其實有貼心原因。

大陸傳媒報導，山西太原周日（3日）1場婚宴出現了吸睛一幕，所指的並非任何婚鬧或浮誇的婚禮儀式，而是婚宴中宴席桌上用作標示座位及賓客身份的名牌。原來當晚婚宴的女主角擁有豐富學歷，多年來在學習路上結識了不少好友，她思考過後決定將不同求學階段認識的朋友分別安排同坐。

從婚宴當晚的影片可見，每張宴席桌上也放置名牌，清晰寫上賓客身份，如「新娘博士同學」、「新娘中學同學」等。新娘表明這座位安排原意是為了讓參與婚宴的賓客方便溝通交流，「避免不熟的人同桌會尷尬」，同時能與朋友們趁機敘舊。

相片曝光後引來網民熱議，有人批評新娘以學歷劃分賓客是典型的學歷歧視，容易令人感到尷尬，「如果我是她小學同學，絕對不入座馬上離開」、「沒點學歷都不敢參加」、「他們的差距一下子就出來了」。不過更多網民認同新娘做法沒有問題，「不是很正常的麼？當然是自己的朋友同學一桌子更熟悉，有得聊才自然嘛」、「想多了吧，我也希望能和同窗舊友坐在一塊」。

新娘的朋友看到網民的評論也主動護航，指新娘早於婚宴前已告知座位的安排，「初衷是希望大家在一起多聊聊天」，不認為現場有賓客對此感到不滿或尷尬，更大讚對方非常貼心，「她準備得也挺充分的，安排的妥妥當當，我覺得非常細心」。

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文章授權轉載自《香港01》

婚禮 學霸

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