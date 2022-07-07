女子吃半磅櫻桃「心臟不動了」 多器官衰竭入ICU險死！醫揭原因

山東青島的鄭女士日前吃了約半磅的櫻桃後，即出現腹瀉、心跳加速等症狀，幾日後每況愈下，因脫水、休克等症狀被送入加護病房，險些喪命。

大陸《瀟湘晨報》報道，50歲的鄭女士家住青島城陽區，前幾日她在家吃完晚飯後，打開雪櫃找到了前一天買的櫻珠（中國櫻桃），不想浪費食物的她，拿出來吃了足足半斤（約半磅），當晚就開始腹瀉、心跳加速、有胸悶憋氣感。

她以為是腸胃炎，吃了幾日藥仍不見好轉，後來狀態持續惡化，出現脫水、休克等緊急情況，入住城陽區人民醫院的深切治療部，後又轉入青島大學附院西海岸院區加護病房。

一度「心臟幾乎不動」險斃命

報導指，鄭女士仍在ICU接受治療，情況比之前好轉。青大附院重症醫學科主任邢金燕表示，鄭女士在從轉來的救護車上時，就已經測不到血壓，醫生用了大量的血壓藥但未起作用，極度脫水加上休克令她的情況非常緊急。

鄭女士的女兒介紹，母親其實不願意去醫院，但症狀愈來愈嚴重，她便不等母親同意即撥打急救電話，將母親送院急診，隨後送入ICU搶救。

「到了醫院心率非常快，體內氧氣嚴重不足，醫院建議轉到條件更好的青大附院西海岸院區，我們立即聯繫，立即轉運。」鄭女士女兒說，經青大附院醫生檢查鄭女士存在嚴重昏迷、血壓極低、缺氧嚴重的不良反應吸純氧情況下氧氣難以滿足需要。

經心臟超音波檢查，鄭女士「心臟幾乎不動」、凝血功能也不好，腎臟功能及腸道功能衰竭。患者嚴重感染性休克已導致多臟器功能衰竭，尤其是心臟幾乎接近停跳，隨時可能死亡。

ICU邢金燕團隊立即給鄭女士緊急執行人工肺（ECMO）心肺功能支援治療，並繼續使用呼吸機和抗休克及抗感染治療，又利用持續血液淨化把血液毒素吸附過濾。鄭女士病情趨於穩定，但仍未轉離ICU。

醫生：冰箱食物中毒進入高發季 冷藏食物有竅門

邢金燕醫師表示，每年夏季從6月到8月都是「冰箱食物中毒」的高發季節。夏天外部溫度高，冰箱開門頻率又增加，冰箱內的溫度無法很好地保持，令細菌繁殖機會增加。

「冰箱冷藏室的溫度一般在0至7攝氏度，此溫度對大多數細菌的繁殖有明顯的抑制作用，能推遲食品變質時間，但不會殺滅細菌。其中部分嗜好冰冷環境的細菌，如大腸桿菌、傷寒桿菌、金黃色葡萄球菌等在冰箱裡依然很活躍。」邢金燕說道，特別是隔夜食物即使放在冰箱，也很大機會感染細菌，進入體內引發炎症，嚴重者會引發感染，甚至發展成鄭女士這種最糟糕的情況。

邢金燕建議日常家庭中，冰箱置放食物最好使用高質素的保鮮盒，避免交叉污染，減少感染的可能性。同時建議選擇透明和半透明的材質，在使用的時候不用打開盒子，就可以很輕鬆地確認盒內物品。

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文章授權轉載自《香港01》