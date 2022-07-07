搭訕藝術教父、大陸浪跡教育創始人結婚 22歲妻曝朋友曾叫她小心點

四川成都華爾道夫酒店上月舉行了一場婚禮，新郎是曾經飽受爭議的「浪跡教育」創始人王環宇，其一度被外界稱為「PUA教父」（PUA即Pickup artist，中文譯作搭訕藝術家，也有稱泡學、把妹達人等）而深受關注，不過PUA近年成為貶義詞，常與情感操控、誘導自殺等聯繫在一起，浪跡教育也終被封殺。

近日，王環宇和比他小十多歲、年僅22歲的妻子一同接受陸媒《紅星新聞》採訪，就行業、戀愛故事娓娓道來，王妻更透露，剛與丈夫相識時，朋友還讓她「小心一點」。

王環宇一手創辦的浪跡教育曾經深受關注，然而受北大女生包麗自殺事件的影響，PUA近年成為貶義詞，浪跡教育的多個賬號也在輿論風暴中被多個網絡平台封殺，相關影片悉數下架，公司也曾被學員告上法庭，培訓內容被法院認為違反社會公序良俗。談到公司，王環宇表示還在運作，但就以苟延殘喘來形容，並認為公司現在回到最初創業時期的樣子，有30多個員工。對於公司能運作下去的原因，他認為是因為其能真正幫到人，「現在我們的影響力沒有以前那麼大了，變成了口口相傳」。

對於目前的PUA，王環宇予以否定，認為現在PUA的定義是情感操控、誘導自殺，如果這樣，那他們教給學員的內容與PUA是沒有關係的，「但如果你問我是不是『把妹達人』，我說是」。他又認為任何行業都有糟粕，而這個行業的糟粕就是「賣假貨」，像什麼「五步陷阱法」，「詩人、浪子」人設等，都是在騙人。第二就是假裝自己在搞理論，脫離了實際，這兩種類型他一直在打擊。王還表示，當年自己忽略了輿論的恐怖之處，「你說我是PUA，我就跳出來說我就是PUA，因為我希望有流量，但這就害了我」。

談到行業，王環宇透露，目前整個行業的規模大概是2018年的三倍，他們公司曾經在行業佔60%市場，但現在可能1%都佔不到。而他公司的導師仍然是情感行業的導師，原來的同行也仍然是同行，只是他們現在都不叫自己PUA了，「大家反對的是PUA三個字母，而不是情感行業」。對於銷售的內容，王指很多還是與以往一樣，而他們最大變化就是不再靠什麼技巧，而是健身提升自己、增加自己的興趣、愛好。

談到婚姻，王環宇妻子透露，自己和丈夫相識於一場劇本殺遊戲中，當時對方坐自己對面，朋友還告訴她對方是情感行業裡比較出名的人，叫她小心一點。王環宇則介紹道，其實自己和妻子去年八九月份才第一次見面，11月份在一起，「並不是說這個女生有什麼與眾不同之處，而是緣分到了」。

當被問及追求對方時是否用過一些技巧，王回應道所謂的「技巧」他們2015、2016年之後就再也沒有用過，從2017年開始，他們認為認識女生最重要的是需要主動，「如果真的有技巧的話，就是說你要比其他男人更主動」，但其他網傳的聊天技巧、約會技巧、套路，他們是不需要的。曾經對戀愛關係持開放的態度的他還表示，這是自己在一個時間節點裡的選擇，「我是因為工作（才這樣做）」，但現在自己不這樣想的，所以朋友圈的簽名寫了「已婚勿擾」。

王妻則表示，以前丈夫經常去disco、喝酒，但婚後就再沒有出去喝酒，他們天天在家打遊戲，又指自己喜歡一個人不會管他以前是什麼樣，只要以後改變了，跟自己在一起的時候跟原來不一樣就可以了。但她強調，如果在談戀愛或者婚後出現那種問題（開放式關係）的話，她是零容忍的。

目前，王妻已經懷孕，當第一次看到孩子的超音波影像，王環宇覺得自己的事業後繼有人了，「當然這只是一個期望，他以後要做什麼我也會尊重他」。不過訪問現世後，這也被網友調侃：「一定要有後續報導，看看他們的孩子會不會是女！」

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文章授權轉載自《香港01》