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33歲男下腹痛、每月噴血尿 崩潰就醫發現竟是「月經」

香港01／ 撰文/夏洛特
大陸1名男子直至上年他才得知自己體內有一套完整的女性生殖器官，而所謂的「血尿」竟然是月經。示意圖/ingimage
大陸1名男子直至上年他才得知自己體內有一套完整的女性生殖器官，而所謂的「血尿」竟然是月經。示意圖/ingimage

「我本是男兒郎，又不是女嬌娥」道盡了以下這名患者移除女性生殖器的心路歷程。中國大陸1名男子青春期時因尿道發育異常需要接受手術，此後就開始周期性血尿及下腹疼痛，維持了近20年。直至上年他才得知自己體內有一套完整的女性生殖器官，而所謂的「血尿」竟然是月經！他無法接受要突然捨棄男兒身，終於在上月進行手術移除女性生殖器，徹底成為男子漢。

綜合陸媒報導，四川33歲男子陳立（化名）在農村出生，自小就以男性身份生活，在自己和旁人的眼中，一直是個普普通通的男孩，體態、外觀與男生無疑。但是他青春期時患上「尿道下裂」，即尿道發育異常以致尿液不能透過正常尿道出口排出。透過手術治療後，他開始出現周期性血尿，每月都會短暫尿血，並伴隨下腹疼痛。他最嚴重的一次發作，劇痛了足足4小時，就醫後被視作急性闌尾炎進行治療。然而出院後的他在之後的20年間，血尿及下腹疼痛仍每月困擾着他。

上年，陳立決定再到醫院檢查。醫生察覺有異，遂幫他檢查染色體，竟發現他擁有女性染色體，而困擾他近20年的「血尿」及腹痛，其實是月經。陳立聽說廣東省婦幼保健院在生殖器畸形上有較豐富的治療經驗，早前就特地從四川農村前往廣州求醫。

該院的婦科主任羅喜平醫生發現，患者同時擁有男性及女性生殖器官及性腺，雌激素水平和卵巢功能與正常女性相當，但雄激素就偏低，是「真兩性畸形」患者。羅醫生表示真兩性畸形很罕見，「上一次接觸這類患者，還是2、30年前我當住院醫師的時候」，雖然對身體健康影響不大，但就會對患者心理構成極大影響，容易出現自卑及尷尬的情緒。該病一般最早可在青春期時發現，陳立算是發現得比較遲了。而他的雌性生殖器官大部分在腹膜外，小部分在腹膜內，如要進行手術亦會增加難度。

陳立作為男兒身已經30多年，心態上完完全全就是一個成年男性，實在無法接受轉變為女性，因此與醫生詳細溝通後，決定移除體內的女性生殖器，保留男性生殖器，從今往後繼續做男子漢。

然而，羅醫生表示，因為患者雄激素偏低，沒有製造精子的能力，故不具備生育能力，唯手術是患者的意願。院方最終決定啟動全院多學科會診，建立醫療團隊，於6月6日為陳立移除子宮及卵巢等女性生殖器，手術歷時約3小時。陳立術後10日就已經可以出院，康復狀態良好。羅醫生又建議，家長應密切關注子女的成長發育情況，以男孩子為例，青春期時要留意乳腺發育狀況，如有異常應及時求醫。

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文章授權轉載自《香港01》

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