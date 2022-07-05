影／校長夜店把妹！與多名女子做不雅動作 遭停職調查

廣西一間中學校長被爆在夜店與多名女子做出親密動作，相關影片在網絡流傳後引發廣泛關注。據當地教育局通報，涉事校長目前已被暫停職務，並接受調查。

據網傳片段顯示，一名戴眼鏡、身著恤衫的中年男子在夜店與多名女子一起搖擺，多次和周圍女子做出親吻手背等親密動作。不僅如此，該男子還側身摟抱一名女子，並親吻該女子臉頰，顯得格外興奮。

相關影片被網民名命名為「藤縣第一中學校長陳某好年輕啊」並上傳至網絡，引發廣泛關注。有網民表示，影片中男子是廣西藤縣第一中學校長陳文，而影片中的一名女生是該校剛剛畢業的學生。

周二（5日），藤縣教育局發布情況通報稱，7月4日，網傳藤縣第一中學校長陳文不當行為的視頻，引起輿論關注，目前陳文已被暫停職務，接受調查；藤縣紀委亦回應，事件正進一步調查中，調查結果會統一公布。

網民看法：

「教書不行，育人可以」。 「他老婆不介意的話我們也不介意」。 「他已經失去從事教育行業的資格了，並且可能涉嫌違法」。 「視頻中還有當年教我們的老師，只能說知人知面不知心」。 「校長不僅日理萬機，還不忘在業餘時間去充滿燈光與美食的地方，帶大家一起健身」。

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文章授權轉載自《香港01》