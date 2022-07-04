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入錯洞房！新娘闖伴郎房間激戰一夜 新郎怒告性侵被法庭打臉

香港01／ 布萊恩
網上近日熱傳大陸廣西有新娘在新婚洞房花燭夜，誤把客房中的伴郎當成是自己丈夫更「大戰」一夜。示意圖／ingimage
網上近日熱傳大陸廣西有新娘在新婚洞房花燭夜，誤把客房中的伴郎當成是自己丈夫更「大戰」一夜。示意圖／ingimage

這確定不是電影情節嗎？真的有新娘在新婚之夜擺出如此大烏龍？網上近日熱傳大陸廣西有新娘在新婚洞房花燭夜，誤把客房中的伴郎當成是自己丈夫，2人更「大戰」一夜，直到翌日早上才發現大件事，嚇得新娘大驚尖叫。新郎則憤怒地把伴郎告上法庭，惟法官認為案情不符性侵條件，亦無實際損失及缺乏主觀犯罪意，判伴郎無罪。

事件引來網民關注，不少人質疑新娘走錯房間的原因「很瞎」。不過翻查資料，事件相信早於2013年發生，惟近日再在媒體瘋傳，才引起熱論。

事件近日在網上熱傳，指廣西一處農村辦喜事，由於新郎朋友眾多，為節省開支，遂決定在自己的家舉辦婚宴，並把家裏十多個房間貼上一模一樣的大囍字，詎料卻因此而「貪小失大」，弄出了難以補救的大錯。

婚宴上伴郎因替新郎擋了不少酒，不方便開車回家，於是在新郎家客房過夜。而當晚新娘半夜上廁所後，因房間佈置差不多，迷糊下誤闖客房並上床「再戰」，其間沒發現「搞錯人」，誤把伴郎當成丈夫。

直到第二天早上起床，新娘才驚覺認錯人，當場嚇得大驚尖叫，新郎這時才發現妻子竟在好友房裏，憤怒得控告伴郎性侵妻子。不過，由於法官認為案情不符條件、無實際損失，亦缺乏主觀犯罪意圖及違法行為，故判伴郎無罪。

事件引來網民熱議，不少人都質疑新娘「搞錯人」理由太奇葩，「新娘可沒被灌酒吧…會認不得自己的男人，也太扯了……」、「故意走錯的吧」、「明天我要嫁給你啦！明天我要嫁給你啦！」、「走錯房理由很瞎，明明就小王」、「用錯『鳥』」、「看來新娘跟伴郎早就有問題了」。也有網民質疑事件真假，指根本沒有詳細地點或一對新人的詳情，亦沒有法庭文件可作證，認為有網民作假，「太誇張了，不信……」、「真的假的？」。

翻查資料，事件相信其實早於2013年發生，當時亦曾被質疑事件真偽，惟近日再在媒體瘋傳，遂又引起熱議。

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文章授權轉載自《香港01》

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