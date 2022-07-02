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校花畢業6年後變大媽 網見「驚人對比」：什麼工作這麼操？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子分享自己畢業前後的照片，樣貌明顯落差極大。 圖／取自萬象新聞
一名女子分享自己畢業前後的照片，樣貌明顯落差極大。 圖／取自萬象新聞

歲月不饒人！中國廣西一名女子，原本大學時期是校花，但在畢業進入職場後，6年內整個變成不同的人，快速老化變胖，外貌從校花直接變成大媽模樣，讓不少網友看完驚呼「什麼工作這麼操？」。

綜合陸媒報導，中國廣西一名女子分享了自己畢業前後的照片，女子在大學時期皮膚白皙，笑容可掬，身穿著畢業服在鏡頭前露出燦爛迷人的笑容，在學校也是校花等級的人物。

不過隨著時間過去，女子踏進職場6年後，竟然從原本的青春美少女直接轉成大媽的模樣，女子坦言畢業後進入職場，膠原蛋白流失，不僅外貌快速老化，皮膚皺紋變多，還胖了約15公斤左右，明顯氣質大不如前。

女子的驚人轉變，讓許多網友都嚇到直呼，「什麼工作這麼操勞？太可怕了！」、「確定這是同一個人嗎？剛畢業的時候，這位小姐姐絕對算得上是女神級別的，畢業6年直接升級大媽是？」、「這是從實習生變科長了吧！」。

不過也有人認為，這種變化蠻正常的，23歲畢業6年也差不多要30歲的，被工作和現實摧殘後，逐漸老化也是合理，也有人認為是女子沒有化妝跟好好打扮，女人化妝和不化妝的差別還蠻大的。

女子在大學其實清新脫俗，是校花等級人物。 圖／取自萬象新聞
女子在大學其實清新脫俗，是校花等級人物。 圖／取自萬象新聞

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