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天降玉米！住19樓婦吃完玉米隨手扔 砸中8個月大女嬰頭竟不認

香港01／ 文．李納德
僅8個月大的女嬰被玉米砸中頭部。（視頻擷圖）
僅8個月大的女嬰被玉米砸中頭部。（視頻擷圖）

高空拋物隨時取人性命！浙江嘉興有位老婦日前帶僅8個月大的孫女到小區樓下散步，突然間有條玉米從天而降，剛好擊中小孫女頭部，送院後初步確認大腦蛛網膜下腔出血。警方隨即介入調查，翻查監視器發現玉米從19樓高空被丟下，幸好中途有砸中冷氣機緩衝，於是鎖定幾戶人家，但全部否認，由於查到當天共5戶人買玉米回區內，便驗玉米上的DNA和他們做比對，終於鎖定69歲老婦，查問揭發她原來早知砸中人闖禍，以為死口不認警方就查不到她。

事發於21日下午，嘉興秀州區的1個小區內，有名阿嬤當時抱著8個月大的孫女散步，突然天降異物，正好擊中孫女頭部。孫女經醫院初步檢查，發現她大腦蛛網膜下腔出血。警方隨即展開調查，認為玉米是來自小區3號大廈的南面高層掉出，從天而降的玉米由19樓丟下來，幸好中途有砸到冷氣機，在空中緩衝了一下才再砸到女嬰頭部，若未經緩衝，後果不堪設想。

警方指，他們調查發現當天早上一共有5戶人曾買玉米回小區內，警方決定驗DNA緝兇，將玉米上殘留的DNA樣本和5戶人的家庭成員做比對，發現與1名69歲朱姓女住戶的DNA完全吻合。疑犯被帶到派出所後承認，當日下午她在頂樓邊吃玉米邊收衣，吃完後隨手一丟，未料玉米19樓從天而降竟剛好砸中人，她聽到有人大叫「玉米砸到人」，知道自己闖禍，原以為只要死口不認警方應該找不到她，警方現時涉嫌高空拋物罪將她刑事拘留。

大腦蛛網膜下腔出血是不常見的出血性中風，常見原因是動脈瘤破裂所引起，但也有機會因頭部受傷引致。事件令網友大為震怒，痛斥「高空拋物真的不是人」、「高空拋物是殺人！警方給力」、「高空拋物真該判重刑」。有人認為老婦居然夠膽從頂樓丟玉米，「19樓扔玉米棒，你是真一點都不怕砸到人啊」、「還好是有口水的東西，其他東西還真不好找」。

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文章授權轉載自《香港01》

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