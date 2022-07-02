好刀功？火鍋驚現「透光肥牛」 食客怒狂漏單封「劣食天堂」

要說考驗刀功的菜式，古有傳統名菜「文思豆腐」，今日火鍋名物「透光肥牛」！有網友日前發文，指在雞煲店吃火鍋時，發現肥牛竟薄到透底，笑稱師傅刀功過人，又以「劣食天堂」形容餐廳。照片令其他網友爆笑，紛紛表示肥牛薄得太誇張，不過有人就表示這不過是凍肉切割機的「功架」。

該名網友在連登討論區以「旺角食雞煲再顯刀功」為題發帖，稱於旺角某購物中心食雞煲吃火鍋，雖說是任飲任食，但漏單、錯單情況嚴重，下了3次單只有1次正確，「第二回都是丸，肉都沒上」。他在最後一輪下單時叫了5碟肥牛，可是多次催促下才來了3碟，「全程碟牛都巧奪天工」。

從他PO出的照片可見，一碟共有3片肥牛，全部薄得能看清肉下黑色托盤的紋路，就算是肉片重疊的部分仍然能透光，可說是相當神奇了！有網友表示不少吃到飽火鍋店都供應極薄肥牛，覺得上當受騙欲哭無淚。

PO文引來網民熱議，有人覺得肥牛實在薄得離譜，「看到都想哭，黑暗回憶全回來了」、「多幾塊一起放入口，才覺得自己是吃東西」；也有別人反唇相譏苦中作樂，「買空氣送肉片真的是賺爛了！」、「入口即溶，A5和牛級數！」、「愈薄（愈）容易入味」。但有人就覺得吃到飽的雞煲邊爐素質一向如此，「隨便叫還想怎樣？」、「又想吃回本，又在罵品質」。

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文章授權轉載自《香港01》