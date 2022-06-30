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被電梯門夾後竟掌摑無辜女孩出氣 惠州老婦道歉

香港01／ 陳進安
監視影像中，老婦因被電梯門夾，就打無辜女孩出氣。（影片截圖）
監視影像中，老婦因被電梯門夾，就打無辜女孩出氣。（影片截圖）

廣東惠州某屋苑一名老婦周一（27日）因電梯關門時被夾到，結果進門後竟掌摑了先進入電梯的一名小女孩。事後，物業工作人員表示，老人已經向對方道了歉，雙方已經和解。

監視器畫面顯示，電梯在某一樓層停頓後，兩人開門走出，一名手持膠袋、背著書包的小女孩進了電梯並按樓層鍵，此時，電梯門迅速關上，上述正在進入老婦的老婦被電梯門夾到而踉蹌了一下，結果，她惱羞成怒，進入電梯內後不分皂白地賞了女孩一耳光，後者只得無辜又委屈地看著老人家。

周二（28日），影片發布者表示，孩子已經沒事，其未透露自己與小女孩的關係，僅稱不希望事件對孩子造成困擾。他此前又在評論區表示，事發後她已第一時間讓老人給孩子道歉。至於屋苑的物業工作人員則表示，雙方已經和解。對於影片顯示電梯開門和關門的間隔時間只有4秒鐘，上述工作人員回應指，他們的設置都是正常的。

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文章授權轉載自《香港01》

電梯 監視器 廣東

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