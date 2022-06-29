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單親母親住宅遭男鄰居非法侵入 曾在內褲上發現白色不明物質

香港01／ 孫聖然
四川單親母親發現住宅遭男鄰居非法闖入，還在內褲留下白色液體。圖/擷自紅星新聞
四川單親母親發現住宅遭男鄰居非法闖入，還在內褲留下白色液體。圖/擷自紅星新聞

四川南充一位單親母親近日發現，住宅遭男鄰居非法進入，自己的內褲上還殘留白色不明物質。目前，男鄰居已被警方刑事拘留。有大陸律師表示，若涉案男子構成「非法侵入住宅罪」，將被處3年以下有期徒刑或拘役。

據《紅星新聞》報道，35歲的單親母親李女士是南充市南部縣人，6月3日下午，李女士下班後帶女兒回家，不料卻聽到屋內疑似有人走動的聲音。李女士介紹，她最終在臥室中發現藏匿在門後的鄧姓男鄰居，遭到鄧男大力拉扯手臂後掙脫，並帶女兒逃跑。據了解，鄧男已於事發當日向警方投案自首。

李女士指，自己2021年初與前夫離婚後，便在如今居住的小區購買了二手房，房屋的原主人正是鄧男的兄嫂。而購買二手房後李女士並未換鎖，這亦給了鄧男可乘之機。李女士又憶述，這似乎並不是鄧男第一次進入自己家中，她曾於5月份發現衣櫃有被人翻動的痕跡，且莫名丟失了兩條內褲，甚至一條洗過的內褲上竟殘留白色不明物質。

李女士又稱，自己和鄧男家僅一牆之隔，但並不熟悉。鄧男看起來40多歲，有妻子、女兒。李女士表示，事情發生後鄧男一家並未向自己主動道歉。據悉，鄧某在投案後因涉嫌非法侵入住宅遭刑拘，後被取保候審。目前，案件正在進一步偵辦中。李女士說，自己無法接受鄧男的所作所為，希望鄧男到該有的法律懲罰。

有大陸律師認為，案件中鄧男行為已經涉嫌非法侵入住宅罪，鄧男的行為致使李女士精神受到巨大傷害，嚴重妨礙了李女士的居住安全與生活安寧。李女士也可以對其精神損害進行鑑定，向鄧男主張民事賠償。

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文章授權轉載自《香港01》

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