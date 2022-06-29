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紗布遺留體內！南昌孕婦產後下體墜脹發臭 衛健委：助產醫護失誤

香港01／ 孫聖然
南昌婦女產子後身體不適，才發現紗布留在體內。圖/擷自微博
南昌婦女產子後身體不適，才發現紗布留在體內。圖/擷自微博

江西南昌一名女子順利產子沒多久後，便出現身體不適等症狀，其後愕然得知原因竟是自己體內有紗布殘留導致，事件引起廣泛關注。

周二晚上（28日），南昌衛健委回應指，經初步調查認定，是因助產士操作失誤所致，目前已暫停該助產士執業。

綜合大陸媒體報道，陳女士4月26日在南昌市第三醫院朝陽院區順利生產，惟她在5月9日便感到身體不適，下體有墜脹感且持續散發惡臭。

返回醫院就診後卻被醫生告知，下體有墜脹感是正常現象、惡露異味則是炎症問題。由於症狀一直未有改善，陳女士赴另一間醫院檢查後，竟被發現體內有一塊紗布，且紗布已經變黑、發臭。

其後，陳女士回到南昌市第三醫院理論，並要求院方退還生產費用以及額外賠償一筆金額，院方雖有承認錯誤，但卻認為「並非醫院要求陳女生孩子的，是陳女自願要生小孩，因此不會退還生產費用。」雙方爭執不下後，院方表示願意賠償3000元人民幣，目前仍就金額協調。

事件被曝光後引起廣泛關注，南昌市衛健委發布通報指，經初步調查認定，是助產士操作失誤所致，目前已暫停該助產士執業。後續南昌市衛健委將進一步查清事實、明晰責任，依照有關規定，對相關當事人進行嚴肅處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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