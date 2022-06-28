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13樓拋落救命紙條！鄰居急報警 小學生「自首」為這事求救

香港01／ 撰文：安祖娜
1名10歲小男生在父親的陪同下「自首」，承認自己就是丟下求救紙條的人。（微博影片截圖）
1名10歲小男生在父親的陪同下「自首」，承認自己就是丟下求救紙條的人。（微博影片截圖）

高空飄來1張寫有地址及「報警！救命！」字眼的紙條，相信一般人也會先代為報警，希望能盡快救人！大陸江蘇日前有民眾發現有人從高空掉下「救命」紙條，情急之下即時報警，警員接報後亦嚴陣以待，在附近大廈連敲78戶人家了解情況，最終竟發現求助者為1名10歲小學生。他「自首」表示因功課太多才會以網上學來的方法「求救」，沒想到會演變成現化版「狼來了」，只好在父親的陪同下向警員認錯。

事發本月19日下午約2時半，有民眾在江蘇淮安市一社區拾到1張從高處飄下的紙條，上面寫有求救訊息及疑為地址的資訊，「2號樓13屋，救命！」，大驚之下急忙報警。當地民警接報後懷疑發生罪案，遂派出警員兵分兩路「連敲78戶大門」查問了解。

其中1名參與調查的魏姓警員指，紙條上的字為橘紅色，似是用唇膏寫上，由於地址明確，他與同僚查了符合地址的3戶人家，惟未有發現，其後同袍也在2號樓逐家逐戶查問及與鄰居核對資料，可惜仍無結果。

直至下午5時半，正當警員也苦無頭緒時，1名居於2號樓13室的10歲小男生，在父親的陪同下「自首」，承認自己就是丟下求救紙條的人。男童心虛表示，由於臨近期末考試，就讀小學四年級的他當日已花了整個早上做功課及溫習，直呼功課實在太多，感到煩厭不願再做，故想到曾在網上看過的小孩遇險求救方法，「有樣學樣」以蠟筆寫了紙條「叫救命」。

警員之後到男童家中核實，發現現場有一模一樣的紙條，而男童手臂上亦有蠟筆痕迹，遂要求他將紙條內容重新寫一次，確認字迹相約後才停止調查。過程中男童得知其一時貪玩的行為引起了嚴重結果也感到驚慌失措，警員遂先安撫後教育，指出他的行為不但浪費警力，也為鄰居造成了不必要的恐慌，告誡他勿再重犯，事件才告一段落。

事件引起網民關注，紛紛笑言男童不但要面對功課，更要被父母教訓，「這下好了，作業必須要寫，還得挨揍」、「等着爸媽的混合雙打吧」。亦有人認為事件正是家長教育及了解孩子的機會，「孩子需要教育，但也要看見孩子行為背後的一些問題。比如作業是否真的太多，還是孩子厭學不願意寫所致」、「不管如何，也確實是孩子心裏話」。

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文章授權轉載自《香港01》

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