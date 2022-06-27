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姓「雞」新手爸迎雙胞胎怨難改名 醫生幫取「2名字」獲讚：太有才

香港01／ 香港01記者布萊恩／報導
大陸廣西1名姓「雞」的新手爸爸，近日與妻子誕下雙胞胎，因改名問題深受困擾。圖／ingimage
大陸廣西1名姓「雞」的新手爸爸，近日與妻子誕下雙胞胎，因改名問題深受困擾。圖／ingimage

新手父母第一項頭痛工作，就是替嬰兒改名，如果爸爸姓「雞」，在名字選擇上更令人崩潰了！網上熱傳大陸廣西1名姓「雞」的新手爸爸，近日與妻子誕下雙胞胎，卻因改名問題深受困擾，本計劃讓嬰兒跟隨母姓，不料醫生知悉後，竟連忙拋出2個名字，讓父妻高興得大讚「太有才了」。

綜合媒體報導，廣西1名「雞」姓新手爸爸，與妻子誕下雙胞胎，本來該屬喜慶事，卻因為「雞」太罕見難取好名字，令夫妻十分苦惱。無奈下，「雞」爸決定讓嬰兒跟隨母姓，「讓孩子跟著妳的姓吧，我的姓氏不好取名」，但妻子拒絕，認為嬰兒應跟隨爸爸姓氏。

膠著中途，聽到問題所在的醫生自告奮勇拋出2個名字，幫雙胞胎改名作「雞慧」及「雞媛」，當中「雞慧」取「機會」諧音，「雞媛」則取「機緣」諧音，讓夫妻兩人拍案叫絕，形容2個名字好聽又有寓意，大讚醫生「太有才了」。

據報導，「雞」姓是佛山四大「土著」姓氏之一，而「雞」姓人口最集中地方是廣西東興，有逾千人姓「雞」。但由於有「雞」姓年輕人認為「雞」字帶貶義，部份人改名為「奚」或跟隨母姓。

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文章授權轉載自《香港01》

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