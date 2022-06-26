廣州美術生用千斤鋼筋鑄造雕塑 以父親為原型致敬建築工人

近日，網傳一段「男生用1400斤鋼筋鑄雕塑致敬父親」的影片，不少網民都留言稱非常感動。

作品作者、廣州美術學院雕塑與公共藝術學院的本科學生黃建億介紹，自己在半年前開始創作，並在3個月時間內利用鋼筋、鐵板切割焊接，鑄成建築工人的形象。他表示，父親是一名建築工人，30多年來為家庭和社會辛苦付出，而自己的畢業作品正是用建築的語言致敬父親以及所有的建造者。

《南方都市報》報導，作品「築魂」以鋼筋組成地基，「建造者」的肩部以鋼筋建構，臉部和安全帽則是鋼筋、鐵板混搭鑄造。

連日來，黃建億的雕塑作品在大陸社交平台上廣傳，影片播放量達百萬以至千萬。對於自己的畢業作品，他從來沒想到會引起外界關注，並透露其作品在網上廣傳，是因為其師弟將自己創作狀態拍攝下並在網上分享。在創作過程中，黃建億對著未完成的雕塑不斷焊接、完善，「焊瘋了」。

談起創作的緣起，黃建億表示，他的創作正是以自己的父親為出發點，向一批又一批建造者的奉獻精神致敬。他憶述，父母常常出去打工，有時遠至海南；大三時，黃建億跟家人幫伯父建房，要搬磚、和水泥、砌磚，連日來他滿面塵土、筋疲力盡，終於感受到父母工作是何等辛苦，「長時間堅持下來，他們肯定更累」。

上大學後，黃建億常常遇到像父親般的建築工人，他們總是曬得皮膚黝黑，但有一股韌勁，讓他們即便十多層樓高也往上攀爬。黃建億感嘆父母的不易，每一個建築工人的不易，「他們為社會奉獻，為家庭付出，這種精神很是觸動我」。

對於畢業設計作品，黃建億沒有把這份心思向家人坦誠傾訴，「我感受到他們的愛，他們也會理解我。心裏明白，沒必要全說出口」。大五學期，他以建造者為創作方向，開始製作畢業作品，經過反覆修改，從草圖到小稿完成，黃建億開始鑄造雕塑。

為了達到材料和主題的契合，他想到了鋼筋，「目前建築以鋼筋水泥為主流，選擇鋼筋展現主題，更直接，更能打動人的情感」。他先在學校附近的幾個廢品收購站購買400斤鋼筋，之後又在二手平台上購買部分舊鋼筋，鐵板則來自五金店和收購站。

在創作過程中，黃建億克服了不少困難，例如地基不均勻、不規則，只能卸掉重新量好尺寸再做，又要保證鋼筋框架從不同側面看都很平直，「只能這面定個點，走到側面再把它敲直」。

從3月起，黃建億足足花了3個月才將作品完工，除去吃飯時間，他每天都從上午忙到夜晚，「有時候從晚上12點熬夜到早上五六點，日出了，才拿把椅子出去躺幾個小時」。黃建億表示，雕塑作品中的藝術對象參考了建築工人的整體面貌，但偏重於父親的影子，「他的臉像我的父親，也像我」。

雖然黃建億沒有向家人講過創作過程，但作品突然在網上爆紅，通過短片等形式不斷傳播，兄長更將影片轉發到家人的聊天群組，後來我爸轉發到其他群了。我知道，其實他們挺開心、挺驕傲的」。

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文章授權轉載自《香港01》