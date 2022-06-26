成功躺平！39歲男製電動床車「可升降床頭、360度旋轉」 網求量產

懶人懶出新境界！雲南昆明有名39歲男子近日耗時1周發明「電動床車」，躺在床上就能升降床頭、行駛、煞車和360度旋轉，他表示因在9歲讀小學時愛睡懶覺，起不了床上學，因此有了這創意的想法。

根據大陸媒體《後浪視頻》報道，該名姓顧的男子任職廢品機械師，他打造的床車每次可行駛50公里，他指出創意來源是小時候「一直有個理想就是躺着去學校」，因此拆了各種回收配件製造床車，希望年老行動不便時，這輛床車或許會派上用場。

網民紛紛留言笑說「躺平派傑出代表」、「這就是我的夢中情床啊」、「搭一個透明的棚就更完美了，擋風遮雨」、「建議左邊加個平推餐桌，右邊加個平推電腦桌」、「9歲的夢想，39歲的時候實現了，怎麼感覺有點勵志呢」、「然後馬路上都是床」、「我覺得我需要，求批量生產」、「可以申請專利上市大賣了」。

發明床車的顧姓男子表示，因在9歲讀小學時愛睡懶覺，起不了床上學，因此有了這創意的想法。照片來源／「後浪視頻」微博影片截圖

發明床車的顧姓男子表示，因在9歲讀小學時愛睡懶覺，起不了床上學，因此有了這創意的想法。照片來源／「後浪視頻」微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》