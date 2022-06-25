成都地鐵一女子對男童「撩衣扭臀」跳熱舞 網民批：性騷擾

日前一女子在成都地鐵車廂內當著一男童的面大秀熱舞的影片瘋傳。在長達1分33秒的影片裡，女子掀開上衣做出扭臀等動作，並把扶手柱當成鋼管跳舞，過程中沒有任何地鐵工作人員前來制止，6月25日上午，成都地鐵客服回應，指出地鐵方面已經接到投訴，正在調查處理。

地鐵乘客拍攝的影片中，一女子在男童面前熱舞，更一度掀開上衣，把扶手柱當鋼管，也做出不少地板動作。影片末段坐在男童旁的成年男性乘客離去，男童看起來似乎不知所措。

據拍攝乘客表示，該事件發生在成都地鐵一號線，亦有自稱在現場的網民稱，最終男童和該女子一起下車，懷疑熱舞女子就是男童的家長。

內地網民批評該女子舉動明顯不妥也抨擊成都地鐵沒有相關人員前往制止。6月25日成都地鐵客服回應稱已經接到相關投訴，正在調查處理中。

網友留言回應說「這是騷擾，本質和成年男性在小女孩面前脫褲子一樣」、「男女互換的話，估計微博要癱瘓了」、「男童沒家長陪嗎？這不抽她大嘴巴子」。

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文章授權轉載自《香港01》