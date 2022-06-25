為罹癌3歲孫女籌醫藥費 70歲爺爺擺無人西瓜攤 結果驚人

街頭擺「無人西瓜攤」籌款會有什麼結果？內地日前瘋傳70歲老爺爺擺西瓜攤的影片，事源他的3歲孫女患上「神經母細胞瘤」，癌細胞已開擴散，因為同時忙於務農，老爺爺寫上紙板賣西瓜就離去，未料許多民眾捐款，甚至「留錢不拿瓜」，5天就籌得逾10萬人民幣（約45萬元台幣）。

事件引來多個內媒採訪，新抱透露女兒的醫藥費要逾60萬（約270萬元台幣），但幾天來已有近3000人幫忙，她用小本子記下每個捐款者的聯絡方法，「以後有能力一定償還」。事件令無數網民動容，「果然世界上還是有很多好人的」。

河南1名70多歲朱姓老爺爺擺「無人西瓜攤」的事件在網上瘋傳，他來自開封，忙於務農的他將西瓜車開到鄭州市內，放紙牌寫上「無人售賣 20元／個」、「孫女患惡性腫『神經母細胞瘤』，賣西瓜湊醫藥費，暫回老家收麥，3天後返回，需要瓜者自行掃碼」，結果只是5天，已收穫10萬元人民幣（約45萬元台幣）。

內媒聯絡到爺爺的新抱，她透露去年10月，女兒馨馨眼部突然出現瘀青，她帶女兒到醫院檢查，醫生懷疑出現組織病變，讓她轉院到兒科治療，結果驗出她腹部有腫瘤，做病理檢查確診「神經母細胞瘤」。她們是農村家庭，為了讓女兒看病半年內已花了40多萬（約180萬元台幣），轉到河南省腫瘤醫院後，由於癌細胞已開擴散，後續醫療費至少要60萬（約270萬元台幣），一家人不堪重負，丈夫已到外地打工賺錢，老爺就開車去賣西瓜。

一車西瓜大約是6000元（約27000元台幣），沒想到當天賣了近2萬元（約90,000元台幣）。後來她們發現是有網民拍攝了「無人西瓜攤」的影片在網上爆紅，很多人去到西瓜攤掃碼付錢，不少有心人根本無拿走西瓜，照樣付款寫下「這是一點心意」。有愛心網友直接轉帳，數天內有2、3000人，到了第6天已收到近12萬人民幣。新抱指這幾天很多人直接捐款，她來不給說謝謝就被「拉黑」，但她拿小本子記下對方聯絡方式，「以後有能力一定償還」，目前孩子情況有好轉，「我會繼續照顧孩子」。河南省腫瘤醫院血液科副主任醫生左文麗指，神經母細胞瘤很少見，發病率僅10萬分之一，最常出現在5歲以下兒童身上，成人很少患上。

河南電視台民生頻道《小莉幫忙》更去到現場直擊，不少民眾去西瓜攤幫襯，隨便就放下200元人民幣（約230港元），有人更花了1小時車程去，更有由老遠來的民眾一口氣買下50個幫鄰里「團購」，更有熱心外省網民託外賣員送大量水去兼捐款。老爺爺見到民眾反應感動得不知所措，說「感謝，永遠忘不了你們好心人的幫助，不管想什麼一切辦法，把孩子的病看好」。+1事件令網民感動之餘更紛紛捐款，「這是中國應有的修養」、「雖然自己的生活一地雞毛，但是看不得人間疾苦」、「底層人民群眾肯定是好人多的」，又祝賀小朋友早日康復，有人大讚這種籌款方法很好，「比吸血籌好多了，愛心直達」、「實打實的錢到農民手中」。但也有人擔心今次事件後會有騙徒有樣學樣，「完了，又得很多人學會了」，還提醒他們要小心，「要注意收款碼不要被壞人換掉」。

什麼是神經母細胞瘤？據香港兒童癌症基金會資料，神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，大部分出在腹部的腎上腺起源，也有在頸及盆腔等部位生長。腫瘤生長迅速，可能在早期已經擴散，大約一半的患者是在兩歲前發病的。

症狀：神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，常見狀症有生長遲緩、厭食、發燒、面色蒼白等；少數患者會出現腹瀉、高血壓及多汗等症狀。

這腫瘤常於早期擴散，頭顱骨受癌細胞破壞的情況很普遍，會令患者眼眶內出血及腫脹，癌細胞亦可能擴散到全身骨骼。原發於腹腔的腫瘤，患者腹部會有腫塊，會引起腹痛、嘔吐及便秘等病徵。原發於胸腔的腫瘤，可能壓迫氣管而引起咳嗽、呼吸困難，如壓迫大靜脈，可能引致面頸腫脹。若交感神經受破壞，患者會出現交感神經麻痺綜合症。

治療方法：最好是將腫瘤整體切除，但只限於早期腫瘤，如腫瘤體積已很大或已擴散要先接受藥物治療等腫瘤縮細再切，術後患者要放受藥物及放射治療。而不幸的晚期患者或骨骼已受癌病破壞的兒童，醫生會施行放療暫時控制減輕痛苦。

女童馨馨患上「神經母細胞瘤」，要長期治療。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》