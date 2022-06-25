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超慘！女大生拔完智齒被通知拍「證件照」見畢業證書絕望了

聯合新聞網／ 綜合報導
女大生的畢業證件照臉腫的跟倉鼠一樣，不過事後她覺得很有紀念意義，並不打算更換。 圖／取自微博
女大生的畢業證件照臉腫的跟倉鼠一樣，不過事後她覺得很有紀念意義，並不打算更換。 圖／取自微博

拍照就想要美美的！近日有一位浙江女大生的畢業證件照引起關注，因為她剛拔完智齒後，第二天就被學校通知要拍照，她當下不知道會用到學位證件上面，就用了拔智齒完後的腫臉照片，只見右半臉腫得像「倉鼠」一樣，她看到既絕望又好笑。

女大生長相清秀。 圖／取自微博
女大生長相清秀。 圖／取自微博
綜合陸媒報導，在浙江杭州，一名王姓女大生去牙醫拔完智齒，隔天接到學校通知說，學信網要收集畢業生照片，雖然她那時是臉最腫的時候，但害怕錯失機會，女大生還是去攝影棚拍了照片，可想而知，右邊的臉腫得像倉鼠一樣。

女大生沒想到「倉鼠照」還會印在學位證書和畢業證書上，她看完很絕望，但同時也覺得很好笑，發文苦勸大家「若想拔智齒，一定要選個好日子」、「如果我有罪，請用法律制裁我，而不是把我的腫臉證件照，永遠地貼在我寒窗苦讀19年熬來的學位證上」。

其他網友看完也笑翻，紛紛留言，「哈哈哈哈哈哈哈哈又可憐又想笑」、「為什麼師傅不幫妳P一下哈哈哈哈哈哈哈」、「剛拔完智齒第二天的我看到妳照片一邊笑一邊疼」、「想來想去，退出去又進來，還是想留下一個哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。

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