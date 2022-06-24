桃子吃到一半大蜈蚣鑽出 大媽嘴唇慘變「香腸嘴」

夏日炎炎，不少生果也進入當造季節，但也要注意食用安全。中國大陸1名大媽早前在家食桃，吃了一半放進冰箱保存，隔日拿出繼續進食，沒料吃至一半嘴唇突然感到一陣剌痛，仔細一看竟見到1條活生生的蜈蚣從桃內鑽出，而她的嘴唇亦被咬成「香腸嘴」。

大陸傳媒報導，江蘇鎮江1名50多歲的女子日前在家食桃，吃了一半自覺吃不完，遂將桃放進冰箱保存。隔日她想到了又再取出桃吃，沒料吃至近桃核部份時，嘴唇突然感到一陣刺痛。

女子連忙拿起桃仔細檢查，驚見1條又黑又長的蜈蚣從桃核的裂口內鑽出，嚇得她寒毛直豎。被蜈蚣咬傷後，女子的嘴唇腫得有如「香腸嘴」，而且隔了1晚仍感到腫脹、麻痺刺痛，只好到醫院求診。

為女子診斷的鎮江揚中市人民醫院皮膚科副主任鄂馨梅指出，女子被蜈蚣咬傷了口部右側的頰黏膜，導致上下嘴唇也腫脹起來，幸好經過抗敏治療已並無大礙。她估計女子將吃至一半的桃放進雪櫃後，因桃核有破損，令蜈蚣能鑽進去導致意外。鄂馨梅又提醒，若不慎被蜈蚣咬傷，應第一時間用清水或番梘水沖洗患處，有需要可服用過敏藥物，若傷口的疼痛或腫脹加劇，則應盡快求醫。

網民得知事件也紛紛表示驚訝，直指進食生果時還是切開看清楚再食用較有保障，「我一個朋友小時候吃桃也是，吃到裏面核上有個洞跑出一隻毛毛蟲，現在30多歲了再也沒吃過桃」、「隔天的水果還能吃？」、「有葷也有素」、「下次咬仔細咀嚼，爭取被蜈蚣咬之前，先把蜈蚣咬死」。

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文章授權轉載自《香港01》