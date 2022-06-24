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減肥減上癮！30歲女子一年減掉40公斤 瘦到只剩25公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
女子減肥上癮，已經只剩25公斤仍想繼續減肥。圖擷自ODDITYCENTRAL
女子減肥上癮，已經只剩25公斤仍想繼續減肥。圖擷自ODDITYCENTRAL

多數亞洲女性都十分追求纖細的外型，中國大陸一名30歲女子，就因為減肥減上癮，到現在只剩25公斤。

ODDITYCENTRAL報導，中國河北一名30歲不具名女子，雖然有著165的高挑身材，卻不滿意自己的體重。據悉女子原本體重重達65公斤，因為覺得「瘦比較好看」，決定開始節食減肥。為了瘦到理想體重，女子用盡各種激進手法，除了節食外，她還服用各種類型的瀉藥，甚至連針灸都嘗試過。過去一年她從原本的65公斤減重40公斤，到現在只剩25公斤，外型看起來只剩皮包骨。不過即使已經瘦到完全沒有多餘贅肉，女子仍不滿意，還想繼續再減。

女子的身體健康受到嚴重影響，不僅出現停經、掉髮，她還出現多重器官衰竭、心臟衰竭等問題。醫生診斷後認為，女子患有神經性厭食症，即使身體及精神狀況都已經受到影響，但女子依然沒有任何對食物的渴望。

起初醫療團隊為女子量身打造營養處方及心理治療，但是女子卻拒絕配合，仍執意要繼續減肥。醫生考量到女子已經出現器官衰竭等情形，將女子送往加護病房治療。

減肥 減重

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