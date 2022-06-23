快訊

憂猴痘來襲…疾管署公告為第二類法定傳染病 24小時內需通報

1歲男嬰急救中！兩30多歲男都打完三劑 發病三天內死亡

直播／本土今增4萬8283例、死亡166人 整體疫情下降7.5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好友喝掛睡死！醉男誤認人掛了 邊哭邊做人工呼吸

聯合新聞網／ 撰文/安祖娜
河南鄭州3名男子日前相約喝酒消遣，其中1人醉後誤以為好友「喝太多死掉」，竟邊大哭邊為對方人工呼吸，影片引來網民熱議。微博影片截圖
河南鄭州3名男子日前相約喝酒消遣，其中1人醉後誤以為好友「喝太多死掉」，竟邊大哭邊為對方人工呼吸，影片引來網民熱議。微博影片截圖

酒後不只令人套真言，還能測試友情？河南鄭州3名男子日前相約喝酒消遣，其中1人疑不勝酒力，躺於膠椅上閉目休息，但另一喝得醉醺醺的男子見狀，竟以為好友「死掉了」，只好一邊大哭求救，一邊抱著他進行人工呼吸，直至5分鐘後對方掙扎反抗才作罷。影片上載後引來網民瘋傳討論，不少人笑言事件證明兩名男子的深厚感情，「這才是真愛」。

事發本周日（19日）晚上，河南鄭州3名男子相約於露天地方飲酒消遣，1名黑衣男子多喝幾杯後，暫時倚著膠椅背半躺閉目休息。這時身穿圖案上衣、修着平頭裝的同行男子疑同受酒精影響，一時誤會好友喝太多「死掉了」，情急之下即時抱着對方身軀嚎啕大哭，呼天搶地稱要救回友人。

平頭男不斷拍打好友的身體，兩人搖搖晃晃一同摔倒在地上，他強忍醉意撐起身體，捧着黑衣男的臉，強行撥開對方的手，靠近嘴對嘴人工呼吸「急救」。黑衣男雖然喝醉，但仍不願被友人「強吻」，一度伸出手阻擋反抗，可是未能成功。最終黑衣男意識逐漸清醒，自行坐起身才能擺脫友人的「熱情搶救」。

長約5分鐘的過程遭附近的食客拍下，拍片者表示，3名男子當晚喝了不少，先喝了3瓶汾酒，後來又喝了啤酒，擺出「救人烏龍」後，數名朋友亦趕至將3男帶走。

網民看過影片也熱烈討論，笑稱平頭男是「兄弟的典範」，又指這次經歷證明兩人的真感情，「這倆才是真愛」、「你覺得尷尬，我覺得感動」、「這兄弟交得值了」。不過也有人認為，兩人酒醒後得知事件或會非常尷尬，「以後不敢一起喝了」、「2個人酒醒了以後怎麼面對彼此」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

出醜！醉娃失足墮下水道　嫌自己太臭拒消防救援　網民：社死現場

恐怖意外│洗衣機未停定！20歲人妻取衣服慘被電死　8大錯誤要注意

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

好友喝掛睡死！醉男誤認人掛了 邊哭邊做人工呼吸

酒後不只令人套真言，還能測試友情？河南鄭州3名男子日前相約喝酒消遣，其中1人疑不勝酒力，躺於膠椅上閉目休息，但另一喝得醉醺醺的男子見狀，竟以為好友「死掉了」，只好一邊大哭求救，一邊抱着他進行人工呼吸，直至5分鐘後對方掙扎反抗才作罷。

父當街逼女兒分手 男友一句話意外曝光「男男戀」

現實情節往往比電視劇更離奇！網上近日瘋傳影片，上海街頭有1名父親當眾逼女兒男友與女兒分手，更大吵起來，引來不少民眾圍觀「食花生」。本以為只是普通父親阻女兒拍拖的紛爭，沒想到女兒男友突然怒吼出1句「叫我摸你雞雞幹嗎？」，驚爆當中夾雜超混亂「男男」關係...

重慶老婦問路被喊「媽」巧遇失聯24年女兒 還以為遇騙子

重慶78歲婦人蔡佑秀與女兒失聯24年，近日，四川閬中警方通知她已找到女兒，並安排第二天見面，心情很好的蔡佑秀走出賓館到附...

廣東兩著名大學「共享」校長惹熱議 網友：可以共享我一個學生嗎

廣東兩所位列985工程的名校中山大學、華南理工大學近日傳出正「共享」同一位校長，消息隨後被官方證實。事件隨即上了熱搜，不少網友紛紛熱議，連帶當事校長的履歷也備受關注。

40℃太熱了…滿月酒席擺在自家冷庫 網友：太酷

河南鄭州近日連續高溫天，最高達到42℃，中牟縣一村民為給孩子擺滿月酒席，因天氣太熱，於是在自家冷庫擺放座椅請客，不少網友...

穿越！4年前挖到北宋種子 今培育成「千年宋蓮」

兩朵「千年宋蓮」近日在浙江大學藝術與考古博物館綻放。2年前，該博物館收到浙江省博物館副研究員石超轉贈的兩顆蓮子，據悉是2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。