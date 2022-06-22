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廣東兩著名大學「共享」校長惹熱議 網友：可以共享我一個學生嗎

香港01／ 陳進安
廣東兩間名校傳出「共享」同一位校長。圖擷自/香港01
廣東兩間名校傳出「共享」同一位校長。圖擷自/香港01

廣東兩所位列985工程的名校中山大學、華南理工大學近日傳出正「共享」同一位校長，消息隨後被官方證實。事件隨即上了熱搜，不少網友紛紛熱議，連帶當事校長的履歷也備受關注。

周一（20日），華南理工大學黨委宣傳部和學校辦公室證實，目前，中國科學院院士高松仍擔任該校黨委副書記、校長，校方暫未收到教育部關於其校長一職的任免通知。與此同時，高松院士自2021年11月擔任中山大學黨委副書記、校長，這意味著兩校正「共享」同一位校長。

公開資料顯示，高松生於1964年，籍貫安徽省泗縣，1981年至1985年為北京大學化學系本科生；1985年至1988年為北京大學化學系碩士研究生；1988年至1991年為北京大學化學系博士研究生。他曾長期在北京大學工作，2018年4月至10月任北大黨委常委、常務副校長，兼任教務長。2018年10月，他接任華南理工大學黨委副書記、校長。

2007年，高松當選為中國科學院化學學部院士，同年當選為英國皇家化學會會士。2013年，他當選發展中國家科學院院士。其主要研究領域為配位化學與分子磁性，2013年獲何梁何利科學與技術進步獎，2006年以第一完成人、2011年和2019年分別以第四和第二完成人獲國家自然科學二等獎。

對於「共享」校長一事，網友作出熱議，有人質疑大學階段這麼重要，學生也眾多，一名校長是否會分身乏術，亦有人關注工資該如何拿，還有人調侃道「可以共享我一個學生嗎」。不過陸媒《極目新聞》評論則認為，兩所大學同一院士校長，只是「院士校長」現象的一個折射。如果兩所高校「共享」一個院士校長，能實現彼此的交流與融合，在建設發展上實現雙嬴，也未嘗不可，「就樂觀其成吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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