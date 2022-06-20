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醉女失足墜下水道嫌自己太臭拒消防救援 網民：社死現場

香港01／ 謝茜嘉
四川遂寧1名女子日前醉酒後不慎失足掉進下水道，消防員接報到場救援，但該名女子竟嫌自己太臭而拒絕救援，哭喊道「不要救我！」。（「遂寧消防」微博影片截圖）
四川遂寧1名女子日前醉酒後不慎失足掉進下水道，消防員接報到場救援，但該名女子竟嫌自己太臭而拒絕救援，哭喊道「不要救我！」。（「遂寧消防」微博影片截圖）

不希望被救的原因也太奇葩、太好笑了吧！四川遂寧1名女子日前醉酒後不慎失足掉進下水道，消防員接報到場，但該名女子竟嫌自己太臭而拒絕救援，哭喊道「不要救我！」，最終消防員強行將她拉上地面。該段救援影片於網上瘋傳，大陸網民笑說「大型社死現場」、「入味想洗掉就難了，趕緊上來才是硬道理」。

遂寧消防日前於微博上載該段救援影片，該名醉酒女子於上周二（14日）晚上不慎掉進草叢中1個沒有井蓋的下水道，消防員接報趕赴現場，並將1樘梯放進下水道，想讓女子自行爬上來，惟女子卻沒有行動，只哭喊「不要救我，嗚嗚嗚」。消防員一直鼓勵「來，往上爬，往上爬」；女子的哥哥亦到場勸導，不斷安慰說「上來我們洗澡去！」、「都要中毒了！聽到沒有？」、「喊你不哭了嘛！腳踩梯子嘛！」、「掉進去就掉進去了！爬上來就行，我們也不給哪個說」。惟該女子只是一直在哭，完全沒有意願要爬上地面。

由於救援沒有進展，消防員擔心女子長時間待在下水道會中沼氣毒，於是派1名消防員爬進下水道把女子抬出，在地面的消防員則幫忙拉上來，其間女子重複喊道「不要，不要，不要，不不不不」。女子被成功抬上地面後還繼續坐在草叢中哭說：「好臭，我好臭！」

網民紛紛笑說，「你不給哪個說，你直接發微博」、「本來就周圍幾個人知道，你偏要哭，這下全國人民都知道了」、「最悲劇的是還上熱搜了」、「要是沒人在又有個梯子，會迅速爬上來洗乾淨不讓人知道」、「有潔癖的人是無法接受這樣的自己的」。

不過也有網民批評，「這種浪費公共資源的人，不愛上來，就讓她在裏面待着，消防員還有那麼多人要救、那麼多事情要做，沒時間看你矯情」、「明明能自己爬上來，偏要下去接，怎麼會有人覺得可愛」。

該名女子被成功抬上來後還繼續哭說「好臭，我好臭」。（「遂寧消防」微博影片截圖）
該名女子被成功抬上來後還繼續哭說「好臭，我好臭」。（「遂寧消防」微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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