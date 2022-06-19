四川男食野生菌用銀手鐲「試毒」仍入院 網：古裝劇看多了吧

在古裝劇、宮廷劇中，經常都會見到主角用銀針試毒。四川宜賓一名男子，日前在路邊撿到不少蘑菇，帶回家吃用又怕中毒，於是用銀手鐲「試毒」。惟他「試毒」失敗，最終被送院治療。

上周二（14日），該男子撿蘑菇回家後炒菜吃，由於怕中毒，他在烹飪時更特意在鐵鍋中放入銀手鐲「試毒」。但不久後，他在社交平台上分享自己已住院躺病床上洗胃輸液，此外更附上一張蘑菇圖片，表明「這蘑菇吃不得，不開玩笑！」。

有專家解釋，蘑菇與銀器、生薑、大米、生蔥一起烹煮，「液體變黑有毒，顏色不變則無毒」等說法並無科學依據，實際上蘑菇毒素不能與銀器等發生化學反應，也不能產生顏色變化。

據介紹，銀器驗毒的原理只適用於含有硫或硫化物的毒物，而毒蘑菇不一定會讓銀器變黑，大蒜、生薑等驗毒也沒有科學依據。

專家指出，很多毒蘑菇與食用蘑菇極其相似，市民難以區分，建議不要隨意採食野生蘑菇。此外，「鮮艷的蘑菇有毒、顏色普通的蘑菇沒毒」等說法也不科學，蘑菇是否有毒並不能簡單地根據顏色和形狀來區別；以「白毒傘」為例，雖然其長相純潔樸實，卻有劇毒，而雞油菌、褶孔牛肝菌、大紅菌等，則是美貌與安全並存的食用菌。

根據雲南《預防野生菌中毒預警公告》，遠離毒菌有「兩個金標準」，第一金標準是頭上戴帽（菌蓋）、腰間系裙（菌環）、腳上穿鞋（菌托）的菌子多有毒；第二金標準是自己不熟知的菌類不要食用，只吃熟知的食用菌。

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文章授權轉載自《香港01》