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傳教磨菇？男子食野生菇菌中毒現幻覺 偕病友唱歌唸經堅稱好清醒

香港01／ 安祖娜
雲南1名男子日前因誤吃野生菌類中毒，留院期間男子不斷出現幻覺，常常躺在床上指手畫腳自言自語，更聯同鄰床女病人「合唱」及唸佛經。（微博影片截圖）
雲南1名男子日前因誤吃野生菌類中毒，留院期間男子不斷出現幻覺，常常躺在床上指手畫腳自言自語，更聯同鄰床女病人「合唱」及唸佛經。（微博影片截圖）

路邊野菇不要採！踏入菇菌當造季節，雲南1名男子日前因誤吃野生菌類中毒，緊急送院治療。留院期間男子不斷出現幻覺，常常躺在床上指手畫腳自言自語，更聯同鄰床女病人「合唱」及唸佛經，惟兩人多次堅稱「很清醒」。令人哭笑不得的片段曝光後，頓時成為亂食菇菌的「反面教材」。

內地傳媒報道，雲南玉溪1名男子日前因誤食野生菇菌而中毒入院，幸經治理後沒有生命危險，惟留院期間他不斷出現幻覺，不時躺在床上指手畫腳，又自言自語似是與自己聊天，說着幻覺中看到的東西，沉浸在自己的世界。

雖然出現幻覺，男子仍能與人對話，更多次堅持「很清醒」及「很正常」，不認為自己有問題。醫護人員指，與他同房留醫的女子病情相若，同樣因誤食野生菇菌導致出現幻覺，兩人更一度在病房內大聲合唱及唸佛經，「歌詞」內容包括「快活似神仙」及「阿彌陀佛」等。

兩人迷幻合唱的影片曝光後引來網民討論，不少人慨嘆菇菌當造的季節猶如「試毒大會」展開，每年也有不少人因誤食而中毒，「其實也有很多搶救不過來的，所以真的不要看了新聞覺得有趣嘗試去吃毒蘑菇」。根據雲南省疾控中心資料，每年6月至8月是野菌繁殖生長和銷售的旺季，也是中毒的高峰期，2021年該省就發生逾600宗中毒個案，導致2000多人中毒，20多人死亡。

有人笑言誤食菇菌中毒的幻覺才是「重點」，「短暫的活在自己的世界裏，多麼美妙」、「放心吧，下次還會吃的，這玩意上癮」、「我菌子中毒那次在醫院唱了幾個小時歌邊輸液邊唱」。「吃了這蘑菇，居然有了共同的信仰，我懷疑這蘑菇是用來傳教的」、「聽說雲南吃野生菌需要記住3點，第一點要求食用者對菌類要熟，第二點要求食用者食用的菌類要熟，第三點也是最重要的一點，那就是要求食用者要對去醫院的路要熟」。

延伸閱讀：

大蘑菇黑色一圈食唔食得？網民一睇唔敢食：好污糟！　原來係精華

一個累全家！深圳男行山採野菇分好友　6人中毒、1人全身換血4次

文章授權轉載自香港01》

中毒 醫護人員 香港 深圳 信仰

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