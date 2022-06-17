快訊

本土5萬5187例 境外74再增BA.4、BA.5 下周有望5萬以下

新竹縱火案凶嫌妹男友首現身靈堂 與家屬談話後中午前離去

王令麟勢力進入大同董事會？哈佛女主播取代物流大老

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌父母窮又醜 女大生要求DNA鑑定結果傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名21歲女大生，父母親辛苦工作，供她讀書，但沒想到上了大學後，卻開始懷疑自己的身世。示意圖/ingimage
中國大陸一名21歲女大生，父母親辛苦工作，供她讀書，但沒想到上了大學後，卻開始懷疑自己的身世。示意圖/ingimage

父母辛苦賺錢將孩子養大，不少人都曾做過「不孝」的行為，傷透父母的心。中國大陸一名21歲女大生，父母親辛苦工作，供她讀書，但沒想到上了大學後，卻開始懷疑自己是富貴人家落難到民間的公主，甚至嫌棄父母又窮又醜，並堅持要做DNA鑑定，最後結果卻讓她不敢置信。

根據陸媒《今天頭條》報導，該名女大生質疑自己非父母親生的孩子，其主要原因有幾個，第一，她自認非常漂亮，但父母的長相卻很普通；第二，一家五口，唯獨她是黃頭髮，其他人都不是。第三，她的父母經常毆打和責罵她，她認為若是親生父母，怎麼會經常毆打和責罵她呢？第四，父母明明沒有錢，卻有辦法讓自己讀大學，還買了房子。

總結以上所述，她認為自己的父母另有他人，或許是對有錢父母，因為各種原因才會丟下女兒，因此如果找到自己的有錢父母，就能過上富裕生活。

起初她提出自己的論點時，父母並未採納，僅認為對方是在胡鬧，直到她威脅母親做DNA，否則就要讓這個家不好過，並離家出走，無奈之下母親只好同意做DNA鑑定，報告結果出爐，她確實是父母的親生孩子，但她完全無法接受，因此選擇在外頭生活，留下難過的父母。

延伸閱讀

錯誤使用會致命！確診人妻狂用漂白水消毒 X光一照毛玻璃肺炎變化

埋藏6年的哏！「高大牧場」大頭貼爆紅 網驚呼：行銷之鬼

地表最強隊友！她夾菜遭婆婆酸「兒子要吃」 公公回嗆相挺

一篇3千字臉書貼文 引爆彰基白色巨塔風暴

相關新聞

嫌父母窮又醜 女大生要求DNA鑑定結果傻了

父母辛苦賺錢將孩子養大，曾做出「不孝」的行為，傷透父母的心。中國大陸一名21歲女大生，父母親辛苦工作，供她讀書，但沒想到上了大學後，卻開始懷疑自己的身世...

浙男科普教農民耕種 口訣獲3000萬點擊成流量網紅

從2020年春天至今，浙江小伙周昌南以「小周說農資」為名，在抖音用線上知識傳播的方式服務新農人，目前已發布499條視頻，...

悟空來了？煙台漁民拍到罕見「金箍棒」奇雲

山東煙台近日出現天文奇景，漁民在海上發現被稱為「世界九大奇雲」之一、類似孫悟空金箍棒的「滾軸雲」，並將拍攝的視頻放上抖音...

「嚴肅爺爺」16本日記藏57年深情 孫女：吃醋心情真可愛

四川成都一名女大學生近日在網上分享已故爺爺57年裡寫的16本日記，滿紙都是對妻兒的愛及對家鄉的思念，讓她驚呼「嚴肅的爺爺...

有驚喜！女兒高考完父拉橫額慶祝 她尷尬：有點社死

中國大陸高考剛完結，不少家長費盡心思為子女準備及打氣。日前西安1個考場就出現爆笑一幕，1名爸爸為慶祝女兒完成考試，竟在考場外拉起橫額，上面不但寫有女兒全名，更明目張膽催促她進入人生另一階段，「去好大學，談優質戀愛」...

她租房洗澡誤碰浴室鏡子竟能推開 背後藏「這空間」嚇壞人

在外租屋除了考慮房租價格外，還有許多眉眉角角需要注意。一位女網友和室友合租一間包含睡房和浴室的民宿，某日使用浴室時，不小心碰到了牆上大鏡子，才發現鏡子竟是一扇門，門後藏著「消失的廚房」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。