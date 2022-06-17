嫌父母窮又醜 女大生要求DNA鑑定結果傻了

父母辛苦賺錢將孩子養大，不少人都曾做過「不孝」的行為，傷透父母的心。中國大陸一名21歲女大生，父母親辛苦工作，供她讀書，但沒想到上了大學後，卻開始懷疑自己是富貴人家落難到民間的公主，甚至嫌棄父母又窮又醜，並堅持要做DNA鑑定，最後結果卻讓她不敢置信。

根據陸媒《今天頭條》報導，該名女大生質疑自己非父母親生的孩子，其主要原因有幾個，第一，她自認非常漂亮，但父母的長相卻很普通；第二，一家五口，唯獨她是黃頭髮，其他人都不是。第三，她的父母經常毆打和責罵她，她認為若是親生父母，怎麼會經常毆打和責罵她呢？第四，父母明明沒有錢，卻有辦法讓自己讀大學，還買了房子。

總結以上所述，她認為自己的父母另有他人，或許是對有錢父母，因為各種原因才會丟下女兒，因此如果找到自己的有錢父母，就能過上富裕生活。

起初她提出自己的論點時，父母並未採納，僅認為對方是在胡鬧，直到她威脅母親做DNA，否則就要讓這個家不好過，並離家出走，無奈之下母親只好同意做DNA鑑定，報告結果出爐，她確實是父母的親生孩子，但她完全無法接受，因此選擇在外頭生活，留下難過的父母。