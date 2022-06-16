有驚喜！女兒高考完父拉橫額慶祝 她尷尬：有點社死

中國大陸高考剛完結，不少家長費盡心思為子女準備及打氣。日前西安1個考場就出現爆笑一幕，1名爸爸為慶祝女兒完成考試，竟在考場外拉起橫額，上面不但寫有女兒全名，更明目張膽催促她進入人生另一階段，「去好大學，談優質戀愛。」該名慈父的誇張慶祝隨即引來在場考生注意，被拍下的相片更在網上瘋傳，女兒事後亦表示，父母的舉動令她驚喜又開心，「但是有一點社死（社會性死亡，意指公開出糗、沒臉見人）」。

「只要我們不尷尬，尷尬的就是她！」大陸上周結束為期2日的高考，西安有家長就在上周三（8日）女兒應考最後一科時，在考場特地等候，並帶同特別製作的橫額慶祝一番。該名鄧姓爸爸與家人帶同紅底黃字的巨型橫額在考場外守候，橫額上寫有女兒的全名，更有家人的「心急願望」，寫着：「恭喜鄧子翎脫離苦海，去好大學，談優質戀愛。」

鄧爸爸受訪時表示，女兒即將踏入人生新階段，希望憑橫額祝福愛女「考上理想的大學，談一個好點的男朋友」，又認為女兒升學後認識男友是「必須的、很正常」的事，「以後就邁入她美好的人生」。鄧媽媽則感性說道，只要女兒能夠健康、沒有煩惱便足夠，「我永遠是她最堅強的後盾」。在場一同準備橫額的鄧女阿姨亦表示，留意到姨甥因高考而承受巨大壓力，希望這有趣的慶祝方法能令她「有個好心情」。

鄧女從考場步出後，迎面看到等待她的父母以及「驚喜」橫額也難掩害羞表情，滿面通紅的她收過花束後坦言感到「挺開心」，但笑言巨型橫額令她不知如何面對，「有一點社死」。

鄧女家人的舉動引來網民熱議，有人認為鄧女父母非常開明實屬難得，「好開明的一家」、「思想開明有點可愛」、「我都上班了，我爸都不同意我談戀愛」；但也有人笑言現實不如預期，「你以為大學就不是苦海嗎」、「這當爸的嘴上說的好聽，女兒真戀愛估計又要緊張了」。

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文章授權轉載自《香港01》