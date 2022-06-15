她租房洗澡誤碰浴室鏡子竟能推開 背後藏「這空間」嚇壞人

在外租屋除了考慮房租價格外，還有許多眉眉角角需要注意。一位女網友和室友合租一間包含臥室和浴室的民宿，某日使用浴室時，不小心碰到了牆上大鏡子，才發現鏡子竟是一扇門，門後藏著「消失的廚房」。

綜合陸媒報導，大陸重慶一位女網友和室友合租了一間新裝修的民宿，有臥室、浴室，還提供嶄新的家具、價格也合理，雖然沒有廚房是個小缺點，但兩人覺得開伙的機率應該也不高，能滿足簡單的起居生活需求即可，於是決定承租。

到了晚上兩人輪流沐浴，女網友不小心碰到了牆上的鏡子，鏡子竟然能動！女子嚇了一跳，用手輕推了推，驚訝發現鏡子原來是一扇門，門後藏著原以為不存在的廚房。

這間「消失的廚房」空間並不大，裡面堆滿了雜物，廚櫃像是新裝的，沒有使用過的痕跡。女子原本還擔心是不是有人躲在裡面偷窺，在仔細查看後，覺得應該是房子被改造過的，而且房東人也很好，似乎沒有安全疑慮問題。

消息曝光後，網友可沒這麼淡定，紛紛留言「好可怕，被嚇一跳」、「萬一藏了個人怎麼辦？」、「除了這門，其他車可以進出廚房嗎？有點恐怖啊」、「這是黑店嗎？睡著了是不是可以把你神不知鬼不覺抱走了也不知道？」、「關鍵看鏡子背面透不透。不過廚房要是沒門，也沒什麼擔心的」、「廁所裡面藏著個廚房，口味這麼重嗎？」