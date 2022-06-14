亞洲素食展竟安排殺魚表演？民眾批：賣鳳爪、海蜇皮

近年素食盛行，日前會展舉辦亞洲素食展，惟有網友發現當中竟有泰式鳳爪、即食海蜇等肉類出售，甚至現場還有殺魚表演，直言「忘不了那個殺魚的展位，隔籬成班人寫緊心經」，引起網上熱議。不過主辦單位事後發聲明指，「亞洲素食展」和「樂活博覽」同期舉行，魚類切割活動為後者的現場表演，並就事件向公眾，特別是素食人士，表達深切歉意。

亞洲素食展2022於6月10日至12日在香港會議展覽中心舉行，吸引不少素食者到場。不過有網友近日在facebook群組「素食青年」以「紀錄一下素食展內有幾多肉食呀」為題發帖，批評場內一間泰國食品參展商竟出售泰式鳳爪，—問之下店員聲稱「展銷帶錯」，還有其他舖位也有賣即食海蜇，而場館內更有殺魚表演活動，附近則有一班人「寫緊心經」。

PO文引起群組內熱烈討論，有網友笑言「大家不會以為是素鳳爪吧？」，又指「（心經）應該寫上魚」、「即時超度」。有網友表示，往年素食展也有見肉類出售，「還有阿膠，雞湯包，上一兩屆也見過在賣雞」，又指早幾年已發現這問題，「都是今年不再去的原因之一」。亞洲素食展主辦單位發聲明解釋，指由於「亞洲素食展」和「樂活博覽」同期舉行，而魚類切割活動為後者開幕首天其中一個現場活動。

事件發酵後，亞洲素食展主辦單位發聲明解釋，指由於「亞洲素食展」和「樂活博覽」同期舉行，而魚類切割活動為後者開幕首天其中一個現場活動，基於和「樂活博覽」主辦單位的溝通不足，未能在事前得知相關活動安排，因此為公眾，尤其素食人士帶來困擾而表達深切歉意。聲明又指出，兩個展會由2間公司分開管理，設有各自出入口，展位顏色亦不一樣，但承認分隔安排應該更清晰，以免令來賓產生誤會，承諾會積極和館商商討明年安排，避免同類型事件再發生。

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文章授權轉載自《香港01》