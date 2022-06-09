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危險！村民放牛遇黑熊倒地「裝死」 幸運逃過一劫

香港01／ 撰文／李納德
吉林1名村民被黑熊襲擊，他逃跑不果倒地裝死，任由黑熊攻擊，結果黑熊過了一會竟走開，他最終成功騎電單車逃脫。示意圖/ingimage
吉林1名村民被黑熊襲擊，他逃跑不果倒地裝死，任由黑熊攻擊，結果黑熊過了一會竟走開，他最終成功騎電單車逃脫。示意圖/ingimage

上山遇黑熊還被追上，應該怎辦？吉林日前有村民上山放牛時遇到黑熊，他馬上逃跑但仍被追上，頭、手多處被咬傷，無計可施下他決定趴在地上「裝死」，完全不敢動任由黑熊繼續咬，全身多處受傷流血仍強忍。沒料到這真是保命妙計，結果黑熊過了一會便離開了，村民忍痛騎電單車逃離現場，甚後因顴骨骨折留醫。

網民看到村民遇襲後慘況，驚呼「身上都是血好嚇人，這是死裡逃生了」，雖然遇熊裝死不是上上策，但不少人認為當時村民已無法逃脫，也只能賭一把，「結果他贏回一命」。

事發於6月5日，吉林蛟河市前進村1名村民上山時遭到黑熊襲擊，他當時正在放牛，黑熊卻突然出現眼前，嚇得他馬上起身逃跑，但沒跑幾步已被黑熊追上攻擊，「熊追我，我往地上一趴」，無法逃脫只好趴在地上裝死，他頭部、手臂等多處被咬傷，全身染血，「我不敢動，我不動，後來牠走了，給我騎半天在那」。

沒料到裝死真的令黑熊離開，受傷的村民等到黑熊走遠後，馬上忍痛起身騎電單車逃回村子。他接受內媒訪問時，被問到為何不用刀子反擊，回答指自己當時被黑熊牢牢按在地上，完全反抗不了。影片中看到他身體多處受傷，衣物及褲子都染血，除了身上傷痕外，主要傷勢是顴骨骨折，目前正在長春1間醫院留醫。

蛟河市前進鄉三河村書記薄玉英稱，傷者當時在山上放牛，當地以前沒出現過黑熊，「去年還有老虎了」，已告訴過村民別獨自上山，或者多買點二踢腳（爆竹）定時放出來，以驅趕猛獸。

網民看到村民受傷慘況大吃一驚，但不少人質疑裝死是「錯誤做法」，「要是剛好牠肚子餓，會直接被吃了呢」，然而有不少人反駁，當時村民已經被黑熊追住，「人類也跑不過熊，打也打不過。只能賭一把了。這男人意志很堅定啊」、「成年黑熊的戰鬥力堪比成年東北虎，戰鬥力極強！遇到黑熊裝死沒有死已經是奇蹟了」。

這是東北近期第二次熊出沒事件，6月4日，黑龍江黑河有村民開車外出時遇到2米高黑熊，牠正在農田閒逛。村民稱黑熊看起來體型健碩，幸好沒有傷人，鄉政府接報後馬上發警示，呼籲村民避免到山上採野菜。

湖南消防曾發文分享在野外面對猛獸的對應方法，其中面對熊時，若是見到幼熊也應迅速遠離，因為母熊有可能就在附近，母熊若見到幼熊和陌生人接觸玩耍，可能會主動攻其他生物去保護自己的孩子。

而遇到成年熊時，直接躺下裝死並非最佳策略，應先冷靜下來，盡可能保持安靜，避免令熊覺得自己受到威脅，在不驚動熊的情況下緩慢地離開。如果熊已準備攻擊，可以用防熊噴霧抵抗，並用石頭瞄準牠的鼻子攻擊。

延伸閱讀：

驚！遊客自駕被黑熊「暴力開車窗」影片瘋傳　1個動作揭自招危險

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文章授權轉載自《香港01》

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