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男結婚16年驗DNA驚3個小孩非親生 老婆反問：血緣重要嗎？
男人最怕戴綠帽，還要戴了10多年也不知，可說是男人最痛！近日一名江西男子懷疑跟自己結婚16年的太太出軌，於是偷偷進行DNA親子鑑定，竟驚揭跟三個孩子也沒有血緣關係，簡直晴人霹靂！
根據中國《沸點視頻》報道，該綠帽男叫陳志顯，他表示婚後一直也有做避孕措施，但仍生了三個小孩，太太一直說自己是不小心懷孕，陳生心生懷疑下決定做DNA親子鑑定，於是決定提出離婚。
不過陳妻卻在視頻中表示，不認為自己出軌。「小孩叫爸爸都叫了十幾年」，更指提出離婚行為跟「畜牲」沒分別，反問「血緣真的這樣重要嗎？別人沒有生的不是照抱養嗎？」之後更爆老公秘密，指老公不能生:「我跟他十多年，為什麼他生不了？為什麼不從自身考慮一下?」
事件引起網民熱話，有網民指「戴人綠帽還三頂很可恥」、鬧女方「不要臉到一個地步」、不過也有網民撐女方「如果正是自己不能生育，老婆出去借種也有情可原。」
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文章授權轉載自《香港01》
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