快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴士乘客戴尿片當口罩 有人不滿報警遭網友斥沒同情心

香港01／ 撰文／卡洛兒
有網民發文指，日前乘搭巴士時突然停在路邊達10多分鐘，原來下層有疑似精神問題人士以尿片當口罩，引起其他人不滿，最終警方到場調停。（FB「筲箕灣西灣河關注組」圖片）
有網民發文指，日前乘搭巴士時突然停在路邊達10多分鐘，原來下層有疑似精神問題人士以尿片當口罩，引起其他人不滿，最終警方到場調停。（FB「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

本港口罩令仍然持續，在公眾地方都須佩戴口罩，不過部分有合法權限或辯解的人則可獲豁免。有網民發文指，日前乘搭巴士時突然停在路邊達10多分鐘，原來下層有疑似精神問題人士以尿片當口罩，引起其他人不滿，最終警方到場調停。樓主直斥報警者缺德，且對弱勢社群缺乏同情心，引來網民熱議。

該網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」，指本周日（5日）晚上乘搭巴士由石澳前往筲箕灣期間，巴士停在女童軍訓練中心站，呆等了10分鐘後有警車到場，下層亦開始傳來嘈吵聲，不知發生何事的上層乘客則鼓躁要求開車。

經了解後，原來下層有乘客沒有戴上口罩，只用尿片遮嘴，引起其他人不滿報警，惟樓主則懷疑該名無罩乘客是精神病患者，「佢有佢自己世界，最好唔好特登搞佢」，又批評報警者缺德，並對弱勢社群欠缺同情心，「咁樣hold（留住）成車人半個鐘？我哋睇住1架、2架9號、14號不斷過頭，自己就呆等」。

最終樓主不想在車上呆等，選擇下車步行，其間見到有救護車經過，相信是將涉事者送院，「其實去到A&E（急症室）都冇嘢做到，俾佢瞓幾個鐘，醫生睇完都係要佢走。何必要咁樣？」。

帖文引起熱烈討論及轉發，有網民批評港人最愛「乜Q都投訴」，揶揄「如果見一個冇戴口罩報一次警，咁出一次街都好唔得閒？」，又認為對精神病患者應予以體諒，「搞佢，刺激到佢仲大煲」；不過有人認為戴口罩最主要是保護其他人，勸喻不果的確較難處理，報警都無可厚非；有網民則認為最好的方法還是自己離開，「勸過之後都唔肯聽，又發現佢行為有問題，咁就無謂勉強下去，唯有自己醒啲閃人啦」。

延伸閱讀：

巴士座椅藏針拮人案頻現　男乘客乘82號新巴被刺傷

前區議員葉子祈涉巴士上脫口罩　司機勸阻不果　警查問稱患焦慮症

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

史上跟馬兒最親近！直擊岩手「100匹駿馬」華麗遊行祭典 獲日本音風景百選

何時才能脫口罩？ 醫師指1關鍵：看民眾接受度

愛心抗疫 宜蘭聯勸送捐款人1盒口罩 弱勢戶也+1

獎學金都花在父醫藥費連口罩錢都沒 他考上6所國立大學

相關新聞

危險！村民放牛遇黑熊倒地「裝死」 幸運逃過一劫

上山遇黑熊還被追上，應該怎辦？吉林日前有村民上山放牛時遇到黑熊，他馬上逃跑但仍被追上，頭、手多處被咬傷，無計可施下他決定趴在地上「裝死」，完全不敢動任由黑熊繼續咬，全身多處受傷流血仍強忍...

男結婚16年驗DNA驚3個小孩非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

男人最怕戴綠帽，還要戴了10多年也不知，可說是男人最痛！近日一名江西男子懷疑跟自己結婚16年的太太出軌，於是偷偷進行DNA親子鑑定，竟驚揭跟三個孩子也沒有血緣關係，簡直晴人霹靂！

解封後趕辦離婚 上海多地預約申請排到7月

上海封城2個月，造成不少關乎民眾生活的業務無法辦理，因此在解封後需求瞬間釋放。其中不少貌合神離的夫妻不願再等，趕辦離婚，...

山東七旬老太太種672株罌粟 稱要自己吃被捕

中國大陸各地6月啟動「全民禁毒宣傳月」，加大執法力度，據中國公安部禁毒局8日通報，山東煙台福山一名年過七旬的老太太，因聽...

巴士乘客戴尿片當口罩 有人不滿報警遭網友斥沒同情心

本港口罩令仍然持續，在公眾地方都須佩戴口罩，不過部分有合法權限或辯解的人則可獲豁免。有網民發文指，日前乘搭巴士時突然停在路邊達10多分鐘，原來下層有疑似精神問題人士以尿片當口罩，引起其他人不滿，最終警方到場調停。樓主直斥報警者缺德，且對弱勢社群缺乏同情心，引來網民熱議。

鹹蛋超人快輸了！小孩群起衝上台拯救 2「怪獸」遭圍毆稱要報警

事發於湖北鍾祥市1個商場，上周五（3日）安排了1場鹹蛋超人大戰怪獸的表演。根據網路上流傳的影片顯示，一開始2個裝扮成怪獸的演員及穿上超人服的演員在台上大打出手，吸引過百人圍觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。