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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

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鹹蛋超人快輸了！小孩群起衝上台拯救 2「怪獸」遭圍毆稱要報警

香港01／ 撰文：卡洛兒
影片顯示，一開始2個裝扮成怪獸的演員及穿上超人服的演員在台上大打出手，吸引過百人圍觀，大部分都是家長和孩子。（影片截圖）
影片顯示，一開始2個裝扮成怪獸的演員及穿上超人服的演員在台上大打出手，吸引過百人圍觀，大部分都是家長和孩子。（影片截圖）

事發於湖北鍾祥市1個商場，上周五（3日）安排了1場鹹蛋超人大戰怪獸的表演。根據網路上流傳的影片顯示，一開始2個裝扮成怪獸的演員及穿上超人服的演員在台上大打出手，吸引過百人圍觀，大部分都是家長和孩子。其間超人按劇情發展一度處於下風，被怪獸按倒在地，孩子們看不下去，有人突然衝上舞台朝怪獸跑去，數十名小朋友見狀亦紛紛「幫忙」，一拳一踢，狠狠將2名演員痛扁一頓，亦有人趕緊扶起呆在當場的超人。

由於孩子太多，場面十分混亂，有家長上台制止自己孩子的行為，但都於事無補，被圍毆的「怪獸」事後抱怨稱，這場表演必需調高報酬，「商場不加錢我們就報警了」。

影片曝光後引起熱議，有網友笑說小朋友都有一顆正義的心，「從沒見過小朋友這麼積極參與商場活動」、「孩子們太相信光了，奧特曼怎麼能輸」；又指超人當時應該嚇得要連忙勸架，「奧特曼在旁邊瑟瑟發抖，生怕他們打紅眼了連他一起揍」。不過有網友就批評，孩子入戲太深一時激動情有可原，但家長都應該加以管束，「孩子不懂事，家長也不懂事？」、「希望工作人員沒受傷」。

影片顯示，一開始2個裝扮成怪獸的演員及穿上超人服的演員在台上大打出手，吸引過百人圍觀，大部分都是家長和孩子。（影片截圖）
影片顯示，一開始2個裝扮成怪獸的演員及穿上超人服的演員在台上大打出手，吸引過百人圍觀，大部分都是家長和孩子。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

超人 怪獸

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