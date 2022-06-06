重點大學畢業生隱居鬧市22年讓家人都以為離世 真相出乎意料

浙江竟有人常年「隱」於鬧市區。更神奇的是，這位「隱士」20多年前就是「211」重點大學畢業生，學歷高卻一直靠炒股和網絡兼職為生，很少出門，甚至22年都沒與家人聯繫，家人一度認為他已經不在世。而背後的真相更令人意外。

《錢江晚報》報道，日前，浙江金華公安婺城分局城中派出所警員接到市民舉報稱，轄區楊思嶺社區有個單位的租戶很奇怪，不出門也不做核酸檢測。警員於是上門核查，考慮到敏感性，還叫了一名刑偵支隊的刑警隨同。

敲門，開門的是一位約四五十歲的中年男子，對方獨居，住着兩房一廳的房子，家具很是簡單。警員掃了一眼便判定這裏藏不下其餘人員。

男子見到警察上門也是有些慌張，不僅聲音輕，講話也有些結巴。第一步是核查身份，警員要求其出示身份證，對方沒有拒絕，卻仍在房間顆裏翻了不少時間，才拿來一張15位數字的「第一代身份證」。

第二代身份證2004年起就已換發，為18位數字。警員相信，很多80後、90後可能對第一代身份證沒有印象。他一度有些激動，以為抓到「逃犯」，但在系統核查及多方聯絡後，獲悉雖然這張「身份證」已失效16年，但持證人「張太白」（化名）師傅，確實沒有案底。

警員檢查了整間屋，發現張師傅家裏放着麵條、薯仔、大白菜等食物，且廚房有使用痕跡，證明他確實不愛出門。張師傅還有一部手提電腦和一部很老式的手機，手機能登入聊天工具微信和QQ。據張師傅介紹，電腦主要是用來炒股和網絡兼職用的，至於手機，他的微信和QQ聯絡人寥寥無幾，都是網友，沒有一位是親屬或朋友。

當警員問起張師傅的家鄉時，對方又開始閃爍其詞。一番交談下來，張師傅才坦承，自己已22年未與家人聯繫，其是山西人，當年上大學時，將戶口遷移到陝西西安。他1976年生，2000年畢業於屬「211」重點院校的西北大學，專業是計算機及應用，本科學歷。

「20多年前就是本科，那學歷算蠻高了」，警員說，一開始還有些不相信，直到對方拿出了大學畢業證書、學位證書和戶口遷移證，還有一張發給山東某工作單位的「全國普通高等學校本專科畢業生就業通知書」。

通知書上寫着：「山東某某集團：按照國家制定的2000年高等學校畢業生就業方案，現有西北大學（校）畢業生張某某性別男到你處報到」，還蓋着「陝西省教育委員會高等學校畢業生分配專章」，時間是2000年7月4日。

「本想着在外闖出一番成就後再回家，但是卻一事無成」，張師傅說，因為自身性格原因導致他20多年沒和家人聯繫。此後他就在外漂泊，基本靠搭便車在各地轉悠，在有網絡的鬧市區落腳炒股兼職為生。

警員幾經輾轉，通過陝西當地派出所聯繫上張師傅的家人。得知消息，家屬很是意外，表示一度以為他已不在人世。22年過去，張師傅的父母年事已高，這麼多年一直掛念着「失蹤」的兒子，成了老兩口的心病。在警員鼓勵下，張師傅也與家人進行了22年來的第一次通話。家人苦口婆心，讓張師傅趕緊返家，張師傅同意了。

不過受疫情影響，張師傅回家的行程也略有推遲。警員為張師傅辦理了新的身份證件，並與其家人保持着密切聯繫。近日，張師傅的外甥女張女士乘坐高鐵來到了金華，見到了20多年未見的舅舅，兩人四目相對喜極而泣。「我小時候跟舅舅最親了！20多年了，還以為再也見不到他了，今天終於圓夢了！」

張師傅的學位證書。（錢江晚報）

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文章授權轉載自《香港01》