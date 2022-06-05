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最強伴娘！男子穿裙子送青梅竹馬出嫁 新娘：27年純友誼

香港01／ 撰文／蔡苡柔
伴娘王先生（左圖）因為司機拍攝的影片走紅。新娘張小姐（右圖）稱當時有特別囑咐親友不要將影片上傳網路，對於爆紅感到驚訝。 （影片截圖）
伴娘王先生（左圖）因為司機拍攝的影片走紅。新娘張小姐（右圖）稱當時有特別囑咐親友不要將影片上傳網路，對於爆紅感到驚訝。 （影片截圖）

5月30日，山東煙台一場婚禮上的「伴娘」比新娘還引人關注。婚禮的禮車司機上傳婚禮的片段，可以看到一名男性穿著伴娘服在伴娘群中。該司機稱，婚禮大家都把焦點放在男伴郎身上了，「根本沒有心思看新娘」，並稱男伴娘和新娘是27年好友，新娘求了男伴娘兩年，男伴娘終於答應穿上裙裝送她出嫁。

影片上傳後迅速引發討論。新娘和男伴娘都很意外。男伴娘自己上傳影片強調自己和新娘真的是純友誼，因為兩人是27年好友，新娘並非如網傳的「求」了他兩年，他才答應，自己其實很快就答應對方的請求。針對有網民攻擊新娘的身材，他也呼籲網民不要傷害他好友和她的美好家庭。

日前山東男子穿裙子當伴娘的影片在大陸短視頻平台爆紅，男伴娘王先生特別錄製影片回應網民疑問。他首先澄清自己和新娘的關係，「是知心朋友，男閨蜜，純粹的革命情誼」。

王先生提到，這幾年他和新娘的相聚時間很少，每年的話也就過年的時候能夠相聚，飯桌上新娘提起要他當伴娘。他就答應了，並沒有如網上所傳新娘「求」了他兩年，他說「求」這個字他看了感覺非常的不喜歡。

王先生說，對於穿裙子的感受他覺得還好，自己的父母也沒有因為他穿裙子而中傷他而是給予他很大的支持。王先生更稱，穿上裙子後最認真拍照的是他的姐夫，使勁地拍。

對於網絡上有人稱他是最美伴娘，王先生謙虛稱，「世界上美的人太多了，我只是為了自己的髮小以男兒身，閨蜜之姿，著伴娘之裙送她出嫁而已。」對於有部分網民嘲諷地稱「看到新娘長相了解到為何有純友誼」，更嘲笑新娘的身材。王先生則說，自己的閨蜜從小在愛中長大，希望大家不要傷害他的閨蜜和他閨蜜的家庭。

新娘張小姐之後新娘後來也拍視頻強調，自己和伴娘王先生真的就是從小一起長大的好友，不用擔心她老公「戴綠帽」的問題，她也表示，婚禮前曾囑咐親友不要將影片上傳網絡，沒想到婚禮的司機傳到網絡後意外爆紅。

對於網民關注她的身材，張小姐則回應自己生活在一個很有愛的家庭，公婆和丈夫也對自己很好，因此自己並不在意，但是她擔心其他一樣身材的女生可能會在意，網民的一些負面評論，容易造成網絡暴力。張小姐也希望藉這個機會，呼籲網民對肉肉的女生善良一點好一點。

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文章授權轉載自《香港01》

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