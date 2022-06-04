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新郎婚禮全程「低頭眼神死」新娘：他不是來結婚的

聯合新聞網／ 綜合報導
新人的大好日子，新郎卻全程低著頭、面無表情，甚至還閉眼，引起賓客議論。 圖片來源／微博
新人的大好日子，新郎卻全程低著頭、面無表情，甚至還閉眼，引起賓客議論。 圖片來源／微博

大陸安徽省有一對新人於5月30日舉行婚禮，在這應當喜氣洋洋的大日子裡，新郎卻在台上全程低著頭，緊閉雙眼，臉上沒有絲毫的喜悅之意，網友們看完都懷疑「另有隱情」，甚至懷疑新郎被逼婚，連新娘也吐槽說「我覺得他不是來結婚的，他就是來參加我的婚禮」，但最後也有解釋新郎這舉動的背後原因。

綜合陸媒報導，這對新人當天的婚禮場面極為盛大，從現場的佈置可以看得出來男方出手大方闊氣，但想不到的是，從婚禮一開始，新郎就一直低著頭，面無表情，甚至兩眼緊閉著，昏昏欲睡的感覺，一直到婚禮結束都是如此。

新人的大好日子，新郎卻全程低著頭、面無表情，甚至還閉眼，引起賓客議論。 圖片來源／微博
新人的大好日子，新郎卻全程低著頭、面無表情，甚至還閉眼，引起賓客議論。 圖片來源／微博

這個奇妙的場景讓賓客們議論紛紛，更有人懷疑這對新人「感情不和睦」、「男方是不是被逼婚」，不過新娘卻完全不放在心上，他也替新郎解釋「其實新郎一直在想婚禮什麼時候結束，他很餓，因為迎親當天起的很早，一直都沒有吃飯」，新娘也自我調侃說「我覺得他不是來舉行婚禮的，他就是來參加我的婚禮，他不是想結婚，他就是來喝喜酒的」。

事後新娘也大方的把婚禮當天影音都傳到網路上，許多網友紛紛笑說，「是不是自己的婚禮別人吃，所以嚥不下這口氣」、「一生一次，未免太對不起新娘了」、「他只是來吃喜酒，順便結婚」、「那幹嘛要結婚」。

新人的大好日子，新郎卻全程低著頭、面無表情，甚至還閉眼，引起賓客議論。 圖片來源／微博
新人的大好日子，新郎卻全程低著頭、面無表情，甚至還閉眼，引起賓客議論。 圖片來源／微博

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