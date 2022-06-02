好辣！《海賊王》娜美、羅賓太暴露？家長怒轟文具上圖片不雅

已出版近25年人氣熱血日本漫畫《海賊王》，近日登上微博熱搜，卻不是因為路飛在大戰中取勝，而是有家長作出投訴！該名中國大陸媽媽向電視台記者表示，其11歲兒子最近在天貓買筆作兒童節禮物，收貨後她發現其中《海賊王》主題的產品，筆盒及筆身上的女角色「衣着暴露」、「太辣眼睛」。照片可見，筆上印有的是主要角色娜美及羅賓的泳裝照，她批評那是「不雅圖片」， 要求天貓及商家處理，「不應該出產這種商品」。

事件引起網民熱議，但許多人群起揶揄該媽媽太保守，認為女角只是穿上了泳裝，「羅賓沒想到有一天自己還要打碼（打格）」、「居然有人說《海賊王》三觀不正。看過麼？」，許多人更擔心家長投訴會連累《海賊王》在大陸被查禁。

《海賊王》是世上最有名的日本漫畫作品之一，日前卻以另類方式登上微博熱搜。大陸家長朱女士向浙江電視台節目《1818黃金眼》投訴，稱11歲兒子在天貓買中性筆當兒童節禮物送給同學，當中包括1款《海賊王》主題筆，但她收貨後大吃一驚，因為上面圖案很花，她原本沒多留意，但認真一看就發現不妥，因包裝及筆身上印的動漫人物「比較暴露，又很不雅觀，而且是上面1個下面1個」，還發現商品說明寫上14歲以下兒童也可使用。

朱女士批評2女角色衣著暴露「太辣眼睛」，片段所見，筆盒上下分別印有《海賊王》（商品譯《航海王》）角色娜美及羅賓的泳裝造型。她質疑上海晨光是名牌，「我覺得不應該出產這種商品」，事後向淘寶投訴，但對方認為沒問題，「我覺我很奇怪，這怎麼會覺得沒有問題呢」。

其後她拍攝筆身照片向店方的天貓商店投訴，認為是不雅圖片，要求退貨，但店方稱商品以「盲盒」形式發售，她聲稱會向傳媒投訴，店方則指商品有展示圖，買之前已能看見，朱女士隨即質疑圖像太小，不可能看到。她之後再批評淘寶方面有審核問題，如果她不是因最近的教材問題而去檢查兒子的文具，那兒子便「天天拿着這種筆寫字，那會造成怎樣影響？」。

事件引起網民熱議，更被轉載到大陸的《海賊王》論壇等，微博風向竟大多不支持該家長的觀點，尤其是商家有展示圖片，「這波我站晨光好吧，不喜歡別買」。雖然有網民稱日漫多少有點「軟色情、物化女性，女性角色誇大胸部的形象太常見了」，但許多人認為圖像只是泳裝照，「大清亡了沒通知他家嗎？」、「這就正常比堅尼，又不是暗示你什麼」、「以後內衣店也別開了，線上的也全打碼，泳池啊海邊也都關掉好了，畢竟這些都有傷風化啊」、「是不是這家長去海邊也要掩孩子眼睛？」。甚至有人認為電視台根本不用打馬賽克，「這種圖怎可能過不了審」，有父母級網民稱兒子12歲，「《海賊王》還是我帶著看的」。

事件還牽連到另一大問題，許多漫畫迷擔心家長這樣投訴會連累《海賊王》被大陸部門查禁，「《海賊王》真是倒了八輩子霉，因為這個理由上1818」、「如果哪天《海賊王》因為這個被禁了，大家可以看到是什麼樣的家長舉報的」。有人直言這次「帽子扣得太大」，家長出發點是好，但也應理解兒子愛的是什麼，「這部作品很有意思，被說是髒東西感覺很難受。真怕哪天《海賊王》都是馬賽克」。

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文章授權轉載自《香港01》