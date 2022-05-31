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撞凹藍寶堅尼嚇哭！騎士下跪求饒獲免賠 轉頭炫耀：下次撞保時捷

聯合新聞網／ 綜合報導
男子騎電動機車撞凹豪車，恐怕要付高額賠償，當場嚇得下跪求饒。 圖／網路影片截圖
男子騎電動機車撞凹豪車，恐怕要付高額賠償，當場嚇得下跪求饒。 圖／網路影片截圖

馬路上最怕遇到附近有高級車，一旦發生碰撞，修理費可能讓人陷入生活困境。近日中國發生一起電動機車與藍寶堅尼擦撞事故，騎士嚇得當場下跪求放過，車主當下出於同情沒有索賠，沒想到騎士危機解除後反而稱「求饒只是演戲」、「下次改撞保時捷」，讓眾人氣得大罵「毫無廉恥之心！」

《搜狐新聞》報導，29日中國廣州發生一起行車事故，一名年輕人騎著電動機車在路上與藍寶堅尼休旅車Urus發生擦撞，當場讓休旅車車頭右前方凹了一塊，修理費起碼4萬台幣起跳。騎士也知自己闖禍了，深怕自己要揹上這筆不小的債務，立刻向車主下跪，哭著求情。

男子騎電動機車撞凹豪車，恐怕要付高額賠償，當場嚇得下跪求饒。 圖／微博@嗶嗶機
男子騎電動機車撞凹豪車，恐怕要付高額賠償，當場嚇得下跪求饒。 圖／微博@嗶嗶機

休旅車車主見他道歉求饒，便心軟放過，選擇走保險理賠，自行吸收車損。沒想到車主好心被利用，騎士逃過一劫後，竟轉頭在微信軟體上發朋友圈炫耀，先說「帶著情緒騎車就那樣」吊起朋友好奇心，再進一步表示自己「擦撞大牛（藍寶堅尼）了」，下次還想撞台保時捷試試。

此外，除了朋友圈，他也在微信群組大言不慚。由於他下跪求饒這幕剛好被周遭路人拍下，在群組內引起討論，他便立刻表明自己就是當事人，還向朋友稱下跪只是演戲，「不然賠死我」，並表示車主雖然要用保險理賠金修車，但「他保險過期了」，意謂這筆修車費恐怕得車主自行負擔。

事情傳開後，不少網友痛罵騎士「不知感恩」、「沒良心」、「不是所有人都值得同情」，認為車主應該要向他索賠，也有人認為騎士當時是因為害怕而下跪，事後高調炫耀是為了掩飾他當時嚇到雙腿一軟跪下去的事實。

休旅車 藍寶堅尼 保時捷

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