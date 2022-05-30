大陸社交平台頻現「綠肉西瓜」 是濾鏡合成抑或新品種？

炎炎夏日，市民都喜愛食消暑的水果，當中又以西瓜最受歡迎。西瓜果肉普遍都以紅色為主，近幾年市場上更有黃肉西瓜，但大陸社交平台及網購平台上，近日就出現了一款綠色果肉的西瓜。到底「綠肉西瓜」是否存在，抑或是有人在圖片加上了濾鏡特效呢？

事實上，產自南美洲的西瓜品種佩普基諾（Pepquino），果肉確實是青綠色。由於長度僅約3厘米，又有「拇指西瓜」之稱。而社交平台上出現的「綠肉西瓜」，事實上是有人利用綠色濾鏡後期合成。

《現代快報》報道，社交平台上頻頻出現「綠肉西瓜」的圖片或影片，有網民笑言紅西瓜、黃西瓜都吃過，第一次嚐新品種「綠肉西瓜」有點緊張，又稱「綠肉西瓜」味道香甜，「這瓜應該不便宜吧？」、「真的有綠瓤的西瓜嗎？我怎麼感覺這是特效」、「是真的，這是培育出來的新品種，抹茶味的西瓜」。

社交平台上出現的「綠肉西瓜」，其實是通過一個綠色濾鏡後期合成，只要在手機App上打開濾鏡，萬物皆可變為綠色，本來常見的紅肉西瓜瞬間變成綠色。

南京市蔬菜科學研究所副所長魏猷剛介紹，尚未聽說有培育「綠肉西瓜」類似品種，市場上常見的主要是紅肉和黃肉。不過，近年確實有培育一種雙色西瓜，是由紅肉和黃肉西瓜雜交培育而成，果皮綠色，果肉黃裏透紅，脆嫩多汁、色澤瑩潤，又有「雙色冰淇淋西瓜」之稱。

魏猷剛表示，西瓜果肉顏色會受外界溫度、光照等因素影響，對肥水管理要求極高，因此培育新色並不容易。雙色西瓜和普通西瓜重量相若，一個約重7到至10斤，價格比普通西瓜要高，一個約7、80元（人民幣），「雙色西瓜在市場上並不常見，超市和水果店還很少能買到」。

「拇指西瓜」果肉為青綠色，但口感與青瓜近似。（微博＠小樓一夜聽風雨R）

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文章授權轉載自《香港01》