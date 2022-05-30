兒子付不起高額禮金 仙氣辣媽竟獻身拿下親家老爺反賺一筆

男女結婚禮金是重要一環，大陸有仙氣辣媽表示，其兒子與女友感情穩定計劃結婚，更堅決說明「非她不可」，卻拿不出女方父親要求的16.6萬人民幣（約74萬元新台幣）禮金，辣媽便決定「捨身救子」，引誘同樣單身的女方父親，「不要老臉了」，得手後反索取對方18.8萬人民幣（約82萬元新台幣）禮金倒賺一筆，坦言「不能做虧本買賣」。片段於抖音（TikTok）瘋傳，手段令全網震驚，不少人笑言老媽是「高手」，「絕對能拿下！」，不過也有人質疑事件只屬炒作。

從抖音片段見到，該名仙氣辣媽穿上桃紅色「大Deep V」上衣和黑色緊身褲盡顯身材，並拿着1個名牌包包。雖然影片中辣媽的樣子被「為了兒子，今天不要老臉了」的文字部份遮蓋，但仍看到其外貌保養得宜，看來仍然年輕，完全想像不到她育有1名已到結婚年齡的兒子。

辣媽在影片留言：「兒子處了對象，彩禮要16萬6，聽兒子講對象他爸是單身，俺特意打扮了一番爭取把她爸拿下，俺要18萬8。不能做虧本買賣，你們說是不是啊。」

影片未有交代更多細節，根據大陸媒體報道，該名仙氣辣媽的兒子與女友感情穩定，日前計劃結婚，更聲言「非她不可」，惟女方父親要價16.6萬人民幣禮金，兒子無法負擔，親友們又拒絕借錢，於是想出「絕招」，即由她先把女方父親「拿下」，再向對方索討18.8萬人民幣禮金，非但有足夠金錢讓兒子支付禮金，而且還有賺了。

辣媽解釋，自己為了兒子一直沒有再嫁，沒想到兒子婚姻卻卡在禮金上，她只好自己出馬，進行「沒當婆婆，先當後母」的娶親拿禮金作戰計劃。

事件於網上瘋傳，網民都紛紛佩服老媽是「高手」，「準備用美人計了，高，真高」，笑言「根據我的經驗，絕對拿下（女方父親）」、「最後兒子沒成，老媽結婚了」、「準備換親？」、「要是成了，都是一家人的，那就不存在虧了賺了」。不過也有網民認為情節不太現實，質疑只是網紅式炒作，不過這種瘋狂情節讓人看得開心，而且沒有對誰作出實質傷害，「大家當喜劇去看也是開心的」。

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文章授權轉載自《香港01》